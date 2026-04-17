ARD Das Erste

"hart aber fair"

am Montag, 20. April 2026, 21:00 Uhr, live aus Berlin

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München (ots)

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema:

Tankrabatt und 1000-Euro-Prämie: Was hilft - und wer zahlt?

Die Gäste:

Matthias Miersch (SPD, Fraktionsvorsitzender im Bundestag)

Ralph Brinkhaus (CDU, Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der Unions-Arbeitsgruppe für Digitales und Staatsmodernisierung)

Samina Sultan (Ökonomin für Europäische Wirtschaftspolitik und Außenhandel

beim Institut der deutschen Wirtschaft)

Marie Hoffmann (Landwirtin in Westfalen)

Heidi Reichinnek (Die Linke, Fraktionsvorsitzende im Bundestag)

Heiner Kamps (Unternehmer und Investor, gründete die nach ihm benannte Bäckereikette)

Sprit ist weiter superteuer, die Energiepreise sind kräftig gestiegen, die Inflation ist so hoch wie seit zwei Jahren nicht mehr - wo soll das noch hinführen? Können die jüngsten Beschlüsse der Bundesregierung die Bevölkerung tatsächlich entlasten? Profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher vom neuen Tankrabatt, wer bekommt den 1000-Euro-Krisenbonus wirklich? Und wie groß wird der Reformeifer von Schwarz-Rot in den kommenden Monaten sein?

So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.de

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