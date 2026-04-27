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"maischberger" am Dienstag, 28. April 2026, 22:50 Uhr im Ersten

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München (ots)

"maischberger" mit diesen Gästen und Themen: Franziska Giffey (SPD, Wirtschaftssenatorin Berlin) Monika Schnitzer (Wirtschaftsweise) John Bolton (ehem. Diplomat und Trump-Berater) Rüdiger Bachmann (deutsch-US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler) Christian Rach (Spitzenkoch und Moderator) Annett Meiritz (Handelsblatt) Markus Feldenkirchen (Der Spiegel) Notwendige Entlastungen und geplante Reformen Darüber diskutieren die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) und die Vorsitzende der "Wirtschaftsweisen", Monika Schnitzer. Anschlagsversuch auf Donald Trump und Folgen des Iran-Kriegs Im Gespräch: Trumps ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater John Bolton und der deutsch-US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Rüdiger Bachmann. Es kommentieren: der Spitzenkoch und Moderator Christian Rach, die internationale Korrespondentin beim Handelsblatt, Annett Meiritz, und der Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

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