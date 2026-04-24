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DFB-Pokalfinale FC Bayern München - VfB Stuttgart und Finaltag der Amateure am 23. Mai live im Ersten und in der ARD Mediathek

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München (ots)

Es war ein spannendes Halbfinale gestern Abend live im Ersten und in der ARD Mediathek: 5,342 Millionen Zuschauer (Marktanteil 27,9 Prozent) verfolgten die Begegnung VfB Stuttgart gegen SC Freiburg, die der Titelverteidiger aus Stuttgart erst in der 119. Minute zu seinen Gunsten entscheiden konnte. In der Zuschauergruppe der 14-49-Jährigen waren es 1,203 Millionen Zuschauer mit einem Marktanteil von 31,2 Prozent.

Damit stehen mit dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart die Teilnehmer für das DFB-Pokalfinale fest - und das bedeutet: aktueller Deutscher Meister gegen den Pokalsieger von 2025. Die ARD überträgt das hochkarätige Finale live am 23. Mai ab 19:00 Uhr aus dem Olympiastadion in Berlin. Moderator ist Alex Schlüter, gemeinsam mit Experte Bastian Schweinsteiger. Philipp Sohmer kommentiert.

Bereits ab 11:20 Uhr rollt der Ball aber schon an dem Tag im Ersten und in der ARD Mediathek: Im Rahmen des "Finaltags der Amateure" überträgt die ARD im Hauptprogramm bereits zum elften Mal in verschiedenen aufeinanderfolgenden Live-Konferenzen die Finalspiele aus allen Landespokalen in ganz Deutschland. Insgesamt vier Live-Konferenzen sind im Ersten geplant, Anstoßzeiten 11:30 Uhr, 13:30 Uhr, 15:30 Uhr und 16:30 Uhr. Zusätzlich gibt es ein umfangreiches Livestream-Paket in der ARD Mediathek. "Unsere regionale Expertise zeichnet die ARD in ihrer Berichterstattung aus, der Blick auf die verschiedenen Regionen in Deutschland ist uns dabei auch im Sport sehr wichtig. Bei kaum einem anderen nationalen Sport-Event wird dies so sichtbar wie beim Finaltag der Amateure", so ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. Aus diesem Grund hat die ARD die medienrechtliche Vereinbarung zum Finaltag der Amateure vor kurzem bis 2030 verlängert.

Detaillierte Informationen zum Finaltag der Amateure werden rechtzeitig vor dem Übertragungstag bekannt gegeben.

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