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William - Schicksalsjahre eines Thronfolgers | Dreiteilige Dokuserie ab 29. Mai in der ARD Mediathek | Am 1. Juni um 20:15 Uhr als einstündige Fassung im Ersten

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München (ots)

William, ein Prinz in den Schicksalsjahren seines Lebens: Er wird König sein. Das weiß er, seit er ein Kind ist. Er führt ein privilegiertes Leben, gleichzeitig lastet ein enormer Erwartungsdruck auf seinen Schultern. Er muss nicht nur seine Familie zusammenhalten, sondern eines Tages auch eine Jahrhunderte alte Institution in die Zukunft führen. Und anders als sein Bruder Harry kann er seinen Job nicht einfach kündigen.

"William - Schicksalsjahre eines Thronfolgers" (SWR/RBB/NDR mit LOOKSfilm) verfolgt Prinz Williams Entwicklung entlang zentraler Ereignisse und Momente, die sein Leben geprägt und ihn zu dem gemacht haben, der er heute ist. Die dreiteilige Doku à 25 Minuten von den Machern der "Schicksalsjahre" über Williams König Charles III. und Williams Bruder Harry: ab Freitag, 29. Mai 2026 in der ARD Mediathek und am Montag, 1. Juni 2026 in einer 60-minütigen Version um 20:15 im Ersten.

Die Doku-Serie zeigt Prinz William nicht nur als Thronfolger, sondern als Mensch zwischen Pflichterfüllung und Familie vor dem Hintergrund der Umbrüche im britischen Königshaus sowie der politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen im Vereinigten Königreich. Im Mittelpunkt steht ein Mann, der früh lernen musste, zu funktionieren: Scheidungskrieg der Eltern, der Unfalltod seiner Mutter, der permanente mediale Ausnahmezustand. Heute navigiert William zwischen Familie, Pflicht und einer Monarchie im Wandel. Doch Konflikte und private Krisen holen ihn immer wieder ein - und stellen die Frage, wie selbstbestimmt ein Leben im königlichen Rampenlicht sein kann.

Beobachter wie die Königshaus-Expertinnen Leontine von Schmettow und Tessa Dunlop, der ehemalige Royal-Korrespondent Wesley Kerr und der Historiker Ed Owens bieten neue Perspektiven auf einen Prinzen, der früh gelernt hat, Haltung zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen, und der sich zugleich nach einer fast bürgerlichen Normalität sehnt.

"William - Schicksalsjahre eines Thronfolgers" ist eine Produktion von SWR, rbb (gemeinsame Federführung) und NDR in Zusammenarbeit mit LOOKSfilm. Autoren sind Claire Walding und Andreas Fauser. Produzentin ist Birgit Rasch. Die Redaktion haben Mark Willock und Olga Galicka (SWR), Rolf Bergmann (rbb) und Marc Brasse (NDR).

Ein ausführliches Pressedossier steht ab sofort im Presseservice unter https://pressekits.ard.de/william-schicksalsjahre-eines-thronfolgers zur Verfügung.

Im Vorführraum können akkreditierte Journalisten die Rohschnittfassung der drei Teile der Dokumentation sichten.

Fotos unter www.ard-foto.de

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