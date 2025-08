MDR-Bürgertalk „Fakt ist!“ live aus Zeitz zum Thema: „Milliardenprojekt Kohleausstieg“

MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Was heißt der beschlossene Ausstieg aus der Kohle für Regionen, in denen der Abbau von Braunkohle über Jahrzehnte prägend war? Darüber diskutiert die Runde bei „Fakt ist!“, die hierfür vor Ort im Mitteldeutschen Kohlerevier ist. Zu sehen ist der MDR-Bürgertalk live aus Zeitz am Mittwoch (06.08.) ab 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen und im Livestream auf mdr.de. Gesendet wird aus der Alten Brikettfabrik Herrmannschacht, wo zum Abschluss der MDR-Themenwoche „Milliardenprojekt Energiewende – Wohin fließt die Kohle?“ auch ab 18 Uhr eine öffentliche MDR-Dialogveranstaltung stattfindet.

Dass Deutschland aus der Kohleverstromung aussteigen wird, ist seit genau fünf Jahren beschlossene Sache – spätestens 2038 soll Schluss sein. Was der Energiewende zugutekommt, ist für Regionen wie das Mitteldeutsche Revier, in denen der Abbau von Braunkohle über Jahrzehnte prägend war, eine Herausforderung. Deshalb hat die Politik ein Milliardenprogramm aufgelegt – bis zu 40 Milliarden Euro sollen in den sogenannten Strukturwandel der deutschen Kohleregionen fließen, in Forschung, Verkehr, Kultur, Daseinsvorsorge. Mit welchen Erwartungen sind die Investitionen in den Strukturwandel verbunden? Vielen ist unverständlich, warum Millionen an Steuermitteln beispielsweise für den Naumburger Dom oder einen Kranichbeobachtungsturm ausgegeben werden. Wie kann es gelingen, neue und gut bezahlte Jobs zu schaffen für die Beschäftigten? Und wie schätzen die Betroffenen die Perspektiven für sich selbst und für jüngere Generationen ein?

Über den Kohleausstieg und die Folgen diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft mit Bürgerinnen und Bürgern bei „Fakt ist!“ live aus der Alten Brikettfabrik Herrmannschacht in Zeitz. Zu Gast sind:

Dr. Jürgen Ude (CDU), Staatssekretär für Strukturwandel und industrielle Großprojekte des Landes Sachsen-Anhalt,

Marco Langhof, Präsident der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände Sachsen-Anhalt,

Christian Thieme (CDU), Oberbürgermeister der Stadt Zeitz,

Felix Schiedlowski, Strukturwandelexperte der Universität Halle-Wittenberg sowie

Matthias Lindig, MIBRAG Betriebsratsvorsitzender.

Die Bürgerinnen und Bürger kommen über das Meinungsbarometer MDRfragt in die Sendung oder waren Protagonisten der Berichterstattung des MDR zum Thema Strukturwandel.

Durch die Runde, die ab 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen und im Livestream auf mdr.de zu sehen ist, führen „Fakt ist!“-Moderator Stefan Bernschein sowie MDR-Wirtschaftsredakteur Ralf Geißler. Auch im Live-Chat auf mdr.de können sich Userinnen und User wieder an der Diskussion beteiligen.

Die „Fakt ist“-Sendung ist der Abschluss einer Themenwoche von MDR und ARD-Klimaredaktion. Unter dem Titel „Milliardenprojekt Energiewende – Wohin fließt die Kohle?“ wurde ab 30. Juli mit täglichen Beiträgen in TV, Radio und Online-/Social-Media-Angeboten sowie einem Datenprojekt eine Zwischenbilanz gezogen, wie es um die Energiewende und den Strukturwandel steht. Mehr dazu unter mdr.de/energiewende.

Ab 18 Uhr findet ebenfalls auf dem Gelände der Alten Brikettfabrik Herrmannschacht (Naumburger Str. 99, 06712 Zeitz) eine öffentliche „MDR mittendrin“-Dialogveranstaltung statt. In der „Revierstube“ haben Interessierte die Möglichkeit, mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener MDR-Redaktionen zur Themenwoche ins Gespräch zu kommen, gemeinsam die „Fakt ist!“-Sendung zu verfolgen und darüber zu diskutieren.

