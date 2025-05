MDR Mitteldeutscher Rundfunk

10. Ausbildungstag von MDR und MDR Media: Workshops laden zum Mitmachen ein

Am 14. Juni können Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 die Ausbildungsangebote von MDR und MDR Media kennenlernen. Von 10 bis 14.30 Uhr gibt es im Foyer des MDR-Produktionshochhauses in der Leipziger Kantstraße Einblicke an Praxisinseln, bei Führungen und in Vorträgen. Passend zum 10-jährigen Jubiläum können sich interessierte Schülerinnen und Schüler außerdem in zehn verschiedenen Workshop-Formaten ausprobieren, darunter u.a. an der Kamera, beim Termin-Tetris oder im Radio. Interessierte können sich auf mdr.de/ausbildungstag anmelden und ihren Platz sichern.

Frank-Thomas Suppee, Leiter MDR BildungsCentrum: „Seit bereits 10 Jahren ist der gemeinsame Ausbildungstag unser erfolgreichstes Format für die Berufsorientierung und die Gewinnung von künftigem Nachwuchs. Hier können wir jungen Menschen persönlich die ganze Bandbreite unserer Angebote präsentieren und sie für die Arbeit in einem modernen Medienhaus begeistern. Ich freue mich vor allem über das Engagement unserer Auszubildenden und so vieler Akteure vor Ort.”

Beim Ausbildungstag von MDR und MDR Media stellen die aktuellen Ausbildungs-Jahrgänge gleich neun verschiedene Ausbildungsberufe sowie die dualen Studiengänge Informationstechnologie (Bachelor of Engineering) sowie Wege zum Redaktionsvolontariat und Praktika vor. Zudem gibt es einen Bewerbungs-Check, bei dem Bewerbungen begutachtet und Tipps vom Anschreiben über das Vorstellungsgespräch bis zur Online-Bewerbung gegeben werden.

Neu in diesem Jahr: Studi-Spezial

Von 13 bis 14.30 Uhr gibt es für alle Studierenden ein Informationsangebot zu Regional- und Redaktionsvolontariaten, Praktika während des Studiums, Jobs für Studierende und deren Berufseinstieg.

Der Eintritt zum Ausbildungstag ist kostenfrei. Auch die Familien der jungen Interessentinnen und Interessenten sind zum Ausbildungstag herzlich willkommen.

Alle Informationen zum Ausbildungstag und Ausbildungsmöglichkeiten bündelt der MDR auf mdr.de/ausbildung.

MDR beteiligt sich an Leipziger Nacht der Ausbildung

Auch über den hauseigenen Ausbildungstag von MDR und MDR Media hinaus engagiert sich der MDR für den Nachwuchs. Zur Leipziger Nacht der Ausbildung am 23. Mai 2025 können Interessierte ebenfalls exklusive Einblicke in den MDR erhalten und sich mit dem aktuellen Azubi-Jahrgang austauschen. Wie auch im vergangenen Jahr ist der MDR bei einer Bus-Route dabei und öffnet seine Türen. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 aller Schularten sowie Eltern oder Begleitpersonen. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung erfolgt über das Buchungsportal der Stadt Leipzig.

