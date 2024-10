Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

"Apotheken-Favoriten 2024": Apotheken Umschau ist spitze

Baierbrunn (ots)

Auszeichnung für die stärksten Partner:innen der Apotheke vor Ort: Zum achten Mal in Folge wird das Magazin aus dem Wort & Bild Verlag als beliebteste Kundenzeitschrift der deutschen Apotheker:innen prämiert.

Auf Europas größter pharmazeutischer Fachmesse, der expopharm, wurde heute die Apotheken Umschau zum Sieger der "Favoriten-Studie 2024" in der Kategorie Kundenmagazine gekürt. Damit gewinnt das Kundenmagazin aus dem Wort & Bild Verlag zum achten Mal in Folge bei der Marktumfrage des Magazins "Die erfolgreiche Apotheke" den ersten Platz. Befragt wurden mehr als 500 Apotheker:innen.

Deutschlands meistgelesenes Gesundheitsmagazin gibt´s in der Apotheke vor Ort

"Wir wollen für die Apotheken in Deutschland ein zuverlässiger Partner sein. Dass wir dafür von den Apotheker:innen zum achten Mal in Folge zur Nummer 1 unter den Kundenmagazinen gewählt werden, macht uns sehr stolz und motiviert uns, weiterhin jeden Tag unser Bestes für die Apotheke vor Ort zu geben. Wir bedanken uns herzlich für dieses Lob und das damit einhergehende Vertrauen", sagtWort & Bild-Geschäftsführer Jan Wagner.

"Diese Auszeichnung zeigt, wie sehr unsere evidenzbasierten, fundierten und unabhängig recherchierten Gesundheitsinformationen als Kundenbindungsinstrument von den Apotheker:innen geschätzt werden", so Tina Haase, Mitglied der Apotheken Umschau-Chefredaktion, die den Preis in München entgegennahm. "Das freut unser gesamtes Team sehr und die Urkunde wird einen gebührenden Platz bei uns in der Redaktion bekommen."

Über die Studie

Im Auftrag der Apothekenfachzeitschrift "Die erfolgreiche Apotheke" wurde von Juni bis Juli 2024 eine Befragung von Apothekeninhaber:innen sowie -filialleiter:innen durch das Deutsche Apothekenportal (DAP) und das Institut IQVIA durchgeführt. Im Fokus der Befragung stand die Zufriedenheit der Apotheken mit verschiedenen Unternehmen. Die vorliegenden Ergebnisse basieren auf den Antworten von über 500 Apotheker:innen.

Wer mit den Macher:innen der Apotheken Umschau ins Gespräch kommen möchte, trifft sie in Halle B5, Stand A58.

