Neuer Podcast "12 Wochen" von gesundheit-hören und der Deutschen Journalistenschule: Frauen erzählen von ihrem Kampf um Selbstbestimmung und den Hürden beim Schwangerschaftsabbruch in Deutschland

Baierbrunn (ots)

In vier Folgen begleitet "12 Wochen" Frauen auf ihrem oft sehr mühsamen und emotional belastenden Weg durch den Schwangerschaftsabbruch - vom positiven Schwangerschaftstest bis hin zu den oft unterschätzten Hürden im deutschen Gesundheitssystem / Verschiedene Expert:innen aus den Bereichen Medizin, Politik, Recht und Beratung, darunter Dr. Kai Dittmann, Sabine Simon, Marina Knopf und Prof. Dr. Liane Wörner analysieren die Problematik umfassend / Der Podcast zeigt hautnah, was die derzeitige Rechtslage für Schwangere bedeutet.

Mit dem neuen Storytelling-Podcast "12 Wochen" startet eine kraftvolle neue Serie über die Herausforderungen und emotionalen Belastungen, die ungewollt Schwangere in Deutschland durchleben müssen. Der Podcast wird in Kooperation von gesundheit-hören, dem Audioangebot der Apotheken Umschau, und der Deutschen Journalistenschule München (DJS) veröffentlicht und beleuchtet über vier Folgen hinweg eindrucksvoll, was es bedeutet, innerhalb der gesetzlichen Frist von zwölf Wochen eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Podcast-Host ist Ella Knigge, Nachwuchsjournalistin an der Deutschen Journalistenschule.

Der neue Podcast zeichnet ein eindrückliches Bild des Status quo in Deutschland. Während die politische Diskussion um die Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch an Fahrt aufnimmt, rückt er die Menschen in den Vordergrund, die am stärksten davon betroffen sind: ungewollt Schwangere. Dabei geht es nicht um eine bloße Diskussion der rechtlichen Lage, sondern um die Geschichten von drei Betroffenen, die mit bürokratischen Hürden, gesellschaftlichem Stigma und einem Gesundheitssystem mit enormen Versorgungslücken kämpfen, das sie oft im Stich lässt.

In Gesprächen mit renommierten Expertinnen wie Prof. Dr. Liane Wörner (Mitglied der Expert:innenkommission der Bundesregierung zur reproduktiven Selbstbestimmung) und Dr. Margit Kollmer (Ärztin aus Ostbayern) wird das Thema sowohl aus historischer als auch gegenwärtiger Sicht fundiert diskutiert. Außerdem zu Wort kommt Karin Bergdoll, die 1971 zu den 374 Frauen gehörte, die sich in der Zeitschrift Stern öffentlich dazu bekannten: "Wir haben abgetrieben".

Die Erfahrungen der Betroffenen und die analytischen Einordnungen der Fachleute bieten einen umfassenden Blick auf die Problematik und die daraus resultierenden psychischen Belastungen.

Diese Hörserie ist die erste ihrer Art in Deutschland, die sich so umfassend und narrativ stark mit den Erfahrungen von Betroffenen, Ärzt:innen und Expert:innen auseinandersetzt. Ohne in die Pro- oder Contra-Debatte einzusteigen, bleibt "12 Wochen" nah an den Erlebnissen der Frauen und schafft es, den komplexen Prozess, den sie durchlaufen, berührend und informativ zu vermitteln.

Die Themen und Termine von "12 Wochen" im Überblick

Die vier Folgen erscheinen an vier aufeinanderfolgenden Tagen auf dem Podcast-Kanal von "The Sex Gap", dem Audioangebot der Apotheken Umschau zur gendersensiblen Medizin, und bieten Einblicke in die konkreten Herausforderungen:

Folge 1 (09.10.) Positiv - Ungewollt schwanger. Der erste Schockmoment und die Reaktion der betroffenen Frauen.

- Ungewollt schwanger. Der erste Schockmoment und die Reaktion der betroffenen Frauen. Folge 2 (10.10.): Der Schein - Die verpflichtende Beratung als Hürde und die Konfrontation mit unseriösen Beratungsstellen.

- Die verpflichtende Beratung als Hürde und die Konfrontation mit unseriösen Beratungsstellen. Folge 3 (11.10.): Notlage - Die schwierige Suche nach Ärzt:innen, insbesondere in strukturschwachen Regionen.

- Die schwierige Suche nach Ärzt:innen, insbesondere in strukturschwachen Regionen. Folge 4: (12.10.): Abbruch - Die Erfahrung der Frauen am Tag des Eingriffs und die psychischen und physischen Auswirkungen.

Der Podcast ist u.a. bei Apple Podcasts und Spotify sowie überall sonst, wo es Podcasts gibt, zu abonnieren.

Alle Folgen und weitere Podcasts von gesundheit-hören.de, dem Audioangebot der Apotheken Umschau, findet man auch unter www.gesundheit-hoeren.de.

