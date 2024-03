HONOR

Erfolg auf dem MWC: HONOR mit 45 globalen Medien-Awards ausgezeichnet

Düsseldorf (ots)

HONOR, führender Anbieter smarter Technologien, ist auf dem diesjährigen MWC mit insgesamt 45 Auszeichnungen von globalen Medien prämiert worden.

Drei Geräte der von HONOR vorgestellten KI-gestützten All-Szenario-Strategie standen dabei im Fokus: das Smartphone HONOR Magic6 Pro, der KI-PC HONOR MagicBook Pro 16 sowie das PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR. Das Tech-Unternehmen hatte die drei Geräte erstmals in Barcelona der Weltöffentlichkeit vorgestellt.

Internationale Anerkennung für die geräteübergreifenden Innovationen von HONOR

Mit seiner hochwertigen Optik hat das PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR die globalen Medien überzeugt. Das Smartphone hat unter anderem den renommierten Branchenpreis "GLOMO Best in Show" in diesem Jahr gewonnen.

Das HONOR Magic6 Pro wurde von Android Headlines mit dem "Best of MWC 2024"-Award ausgezeichnet. Weitere globale Tech-Medien schlossen sich mit positiven Urteilen an. So kam CNET zu dem Fazit, dass "das Magic6 Pro zu den überzeugendsten Android-Flaggschiffen gehört, die dieses Jahr erhältlich sind."

Mediale Anerkennung erhielt HONOR auch für seinen ersten KI-PC, den HONOR MagicBook Pro 16. So nahm mitunter das Medium Mashable das Gerät in die Liste der "Besten Laptops des MWC 2024" auf - eine Anerkennung, der sich weitere Medien anschließen.

