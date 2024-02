HONOR

Premiere auf dem MWC 2024: HONOR präsentiert eine neue KI-gestützte All-Scenario-Strategie

Barcelona (ots)

HONOR stellt das HONOR Magic6 Pro und den KI-gestützten PC HONOR MagicBook Pro 16 weltweit vor und demonstriert damit seine offene und kollaborative Innovationskraft im Zeitalter Künstlicher Intelligenz.

HONOR, führender Anbieter smarter Technologien, hat heute seine neue übergeordnete All-Scenario-Strategie vorgestellt. Dazu zählen eine KI-gestützte, OS-übergreifende Zusammenarbeit und eine auf menschlichen Absichten basierende Künstliche Intelligenz sowie eine Reihe von intelligenten Geräten, die das Tech-Unternehmen gemeinsam mit globalen Partnern auf den Markt bringt. Während der Keynote auf dem MWC 2024 verkündete HONOR gleich zwei globale Markteinführungen: den Launch des HONOR Magic6 Pro und ihren neuesten KI-PC, das HONOR MagicBook Pro 16. Beide Geräte sind mit HONORs plattformbasierter KI ausgestattet, um nutzerzentrierte Erfahrungen zu ermöglichen.

"Da wir in die KI-Ära vorstoßen, hat sich HONOR dazu verpflichtet, menschenzentrierte Innovationen zu liefern, die eine offene und nahtlose Erfahrung ermöglichen, um die Wünsche und Probleme unserer Kunden zu lösen", sagte George Zhao, CEO von HONOR Device Co., Ltd. "Wir freuen uns, die weltweite Markteinführung des neuen HONOR Smartphones und des KI-PCs anzukündigen, die das Nutzererlebnis mit branchenführenden KI-Funktionen wahrhaft revolutionieren und gleichzeitig die Grenzen der Mensch-Gerät-Interaktion durchbrechen."

HONOR Magic6 Pro: die Magie der KI entdecken

Das HONOR Magic6 Pro ist das neueste Mitglied der renommierten HONOR Magic-Serie mit Verbesserungen bei der Fotografie, dem Display, der Leistung und dem KI-gestützten Benutzererlebnis. MagicOS 8.0, die neueste Version von HONORs Android-basiertem Betriebssystem, rückt den Nutzer in den Mittelpunkt. Dafür sorgen die HONOR Plattform-KI und die branchenweit erste absichtsbasierte Benutzeroberfläche.

Mithilfe dieser Innovation verändert HONOR das Benutzererlebnis und führt völlig neue, multimodale Möglichkeiten für Menschen ein, mit ihren Smart Devices zu interagieren.

Ausgestattet mit smarten Funktionen wie Magic Capsule und Magic Portal ermöglicht das HONOR Magic6 Pro dem Nutzer ein personalisiertes und intuitives Erlebnis. Durch einfaches Antippen des Benachrichtigungsbanners am oberen Rand des Bildschirms erweitert sich die Magic Capsule und bietet zusätzliche Informationen und weitere Optionen. Dank ihnen erhält der Nutzer sofortigen Zugriff auf wichtige Ressourcen und macht das Navigieren durch mehrere Apps für maximale Produktivität und Effizienz überflüssig. Gleichzeitig nutzt Magic Portal die Leistung der KI, um die Nachrichten und das Verhalten der Benutzer zu verstehen und komplexe Aufgaben in nur einem Schritt zu erledigen. Ein Beispiel: Die KI von Magic Portal erkennt schnell Adressen in einer Textnachricht und leitet die Nutzer zu Google Maps weiter. Der Vorteil: eine mühelose Navigation per Knopfdruck. Darüber hinaus vereinfacht es für soziale Medien wie Tiktok und Facebook den Zugang und die Weitergabe von Informationen. So lassen sich Buchungsdetails oder Online-Suchergebnisse mit einem einzigen Mausklick weiterleiten. Darüber hinaus erleichtert Magic Portal bildbasierte Einkaufserlebnisse, indem es die Nutzer nahtlos zu Plattformen führt, auf denen sie die gewünschten Artikel finden und kaufen können.

Dank der Zusammenarbeit mit Partnern und App-Entwicklern unterstützt Magic Portal über 100 der weltweit am häufigsten genutzten Apps. Zudem bietet es Nutzern ein nahtloses Erlebnis über verschiedene Plattformen hinweg, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass die Nutzer das volle Potenzial von Magic Portal mit ihren Lieblings-Apps nutzen können.

Ein kleiner Einblick in die inspirierende KI-Praxis

Im Zeitalter der KI arbeitet HONOR aktiv mit Partnern aus der Industrie zusammen mit dem Ziel, mehr führende Technologien der Branche der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Um einen ersten Ausblick auf mögliche zukünftige Innovationen zu geben, bringt HONOR das von Meta stammende Sprachprogramm LlaMA in das HONOR Magic6 Pro. Noch befindet sich diese Technologie in der Entwicklungs- und Integrationsphase. Die Zielsetzung steht jedoch schon fest: das Sprachmodell in mehreren Sprachen auf dem Smartphone verfügbar zu machen. Eine solche Zusammenarbeit innerhalb der Branche kann zu einer einfallsreicheren Zukunft für die Nutzer führen.

Welches Innovationspotenzial das Eye-Tracking von Smartphones in der Zukunft bietet, zeigte HONOR, indem sich ein Auto freihändig über das KI-gestützte Eye-Tracking-System des HONOR Magic6 Pro steuern ließ. Dieses Experiment gibt einen tieferen Einblick, wie das Zusammenspiel zwischen KI-gesteuerten Smartphones und Fahrzeugen über die Bildschirm- oder Sprachsteuerung hinausgehen kann. So eröffnet sich eine Welt der Mensch-Gerät-Interaktion, die immense Möglichkeiten bietet.

Das KI-gesteuerte Falcon-Kamerasystem von HONOR:

Sportfotografie in Profiqualität

Während sich die Verbraucher auf ein aufregendes Jahr voller Sportereignisse freuen, hat sich HONOR zum Ziel gesetzt, Sportfotografie zu liefern, die einer Goldmedaille würdig ist - mit verbesserten Aufnahmegeschwindigkeiten und klareren Schnappschüssen. Das neue optimierte HONOR Falcon Kamerasystem basiert auf einem KI-Modell, das mit einer 28-mal größeren Datenbank als die vorherige Generation trainiert wurde. Das HONOR Magic6 Pro beinhaltet zudem die Funktion HONOR AI Motion Sensing Capture, einen fortschrittlichen KI-Aufnahmealgorithmus. Dieser antizipiert mühelos entscheidende Momente und fängt sie in ultrahoher Auflösung ein. Die fortschrittliche HONOR AI Motion Sensing Capture des HONOR Magic6 Pro übertrifft die Vorgänger-Version, indem sie ein breiteres Spektrum an Sportarten und Aktivitäten abdeckt. Dazu zählen auch Springen, Tanzen und Kampfsportarten. Somit ist sie die perfekte Unterstützung für die Aufnahme von spannenden Momenten bei Sportveranstaltungen und Rennen.

Darüber hinaus verfügt das neueste Kamerasystem von HONOR über ein bemerkenswertes 180-MP-Teleobjektiv (f/2.6, OIS) mit 2,5-fach optischem Zoom und bis zu 100-fachem Digitalzoom. Zudem bietet das HONOR Magic6 Pro eine

50-MP-Ultraweitwinkelkamera (f.2.0, EIS) und eine leistungsstarke

50-MP-Hauptkamera mit variabler Blendenöffnung (f/1.4 und f/2.0, OIS), um rasante Momente in außergewöhnlicher Klarheit festzuhalten - ohne Kompromisse bei den Details einzugehen.

HONOR NanoCrystal Shield: Unübertroffenes Display mit starker Stoßdämpfung

Das HONOR Magic6 Pro ist mit dem bisher sturzsichersten Displayglas der Branche ausgestattet und setzt damit neue Maßstäbe in diesem Bereich. Bestätigt durch die SGS Five Star Overall Glass Drop Resistance Ability-Zertifizierung in verschiedenen Szenarien, besteht das Display aus fortschrittlichen Materialien wie einer 50 %-igen Verbesserung der Kristalldichte. Dadurch sind die Stoßdämpfungsfähigkeiten um bis zu zehnmal im Vergleich zu normalem Glas verbessert.[1]

Zusätzlich zu seiner Langlebigkeit verfügt das HONOR Magic6 Pro über ein branchenführendes 6,8-Zoll-All-Range-Low-Power-LTPO-Augenkomfort-Display[2]. Dieses überzeugt mit einem außergewöhnlichen Seherlebnis und fördert zugleich das Wohlbefinden des Benutzers mit einer Reihe von Innovationen, die auf die menschlichen Bedürfnisse zugeschnittenen sind. Dazu zählen die branchenweit höchste

4.320Hz-PWM-Dimmung, die Dynamic Dimming-Technologie, eine individualisierbare Circadian Night-Anzeige sowie die natürliche Farbton-Anzeige.

Starke Leistung: Branchenübergreifende Innovation dank KI-Unterstützung

Angetrieben wird das HONOR Magic6 Pro von der Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform[3], die die CPU-Leistung um 30 % und die GPU-Leistung um 25 % steigert. Darüber hinaus unterstützt die Qualcomm® AI Engine die KI-Funktionen auf dem HONOR Magic6 Pro außergewöhnlich flüssig und stabil. Das Ergebnis: eine bemerkenswerte 98 %-ige Verbesserung im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Zusätzlich sorgt die Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform für außergewöhnliche Spielerlebnisse bei hervorragender Akkuleistung. Hinzu kommen weitere Innovationen, die neue Maßstäbe für eine starke Leistung setzen.

HONOR hat die wachsende Bedeutung der Akkulaufzeit für Nutzer erkannt, die auf eine längere Nutzung ihrer Geräte setzen. So hebt sich HONOR als erste Marke ab, die aufstrebende Akku-Innovationen aus anderen Bereichen in der Entwicklung ihrer Smartphones berücksichtigt.

Inspiriert von der bahnbrechenden Elektrofahrzeugindustrie bringt HONOR den brandneuen HONOR Silizium-Karbon-Akku der zweiten Generation in das HONOR Magic6 Pro. Für eine gesteigerte Energieeffizienz sorgt zusätzlich der Batteriemanagement-Chipsatz HONOR E1. Eine außergewöhnliche Leistung bei niedrigen Temperaturen verspricht der 5.600-mAh-Akku[4]. Der Nutzer kann beispielsweise ein YouTube-Video 81 Minuten[5] lang bei -20 °C abspielen - mit nur 10 % verbleibender Akkuleistung. Darüber hinaus lässt sich das HONOR Magic6 Pro mit 80 W HONOR Wired SuperCharge[6] und 66 W HONOR Wireless SuperCharge in nur 40 Minuten[7] auf 100 % aufladen - besonders hilfreich für viel beschäftigte Nutzer, die ihre Geräte unterwegs schnell aufladen möchten.

Als Beweis für die außergewöhnliche Akkutechnologie des HONOR Magic6 Pro erhielt das Gerät einen ausgezeichneten 1. Platz im DXOMARK Global Battery Ranking mit einem Spitzenwert von 157. Prämiert mit den ersten fünf in diesem Jahr vergebenen DXOMARK-Labels, ist das HONOR Magic6 Pro herausragend in den Bereichen Kamera, Audio, Display, Akku und Selfie-Funktionen.

Fortschritt durch KI: Vernetzte Erlebnisse für alle Szenarien

HONOR hat sein neuestes KI-gestütztes Notebook, das HONOR MagicBook Pro 16, mit der Zielsetzung vorgestellt, ein intelligentes, Szenario-übergreifendes PC-Erlebnis zu ermöglichen und die betriebssystemübergreifende Zusammenarbeit zu fördern. Das HONOR MagicBook 16 Pro profitiert von den Leistungsverbesserungen, die durch die KI-Plattform von HONOR mit modernster CPU und GPU erzielt werden. Dank des MagicRings gelingt das Teilen von Benachrichtigungen und die Synchronisierung von Materialien über HONOR Smartphones, PCs und Tablets hinweg mühelos. Der Vorteil: höchster Komfort und einfache Zugänglichkeit.

HONOR hat mit seinem neuesten Tablet, dem HONOR Pad 9, ein kompakteres Gerät entwickelt, das alle Szenarien abdeckt. Es verfügt über ein beeindruckendes

12,1-Zoll 2,5K HONOR FullView Display[8] mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz[9] und ein Audiosystem mit acht Lautsprechern, das die

HONOR Histen Sound Tuning-Technologie beinhaltet. Das HONOR Pad 9 ist ein funktionsreiches Tablet mit unverwechselbarem Design - entwickelt für eine außergewöhnliche Benutzererfahrung.

Erste Einblicke: Das PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR

Auf dem diesjährigen MWC hat HONOR das faltbare Smartphone PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR zum ersten Mal offiziell der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Zugleich hat das Tech-Unternehmen das PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR angekündigt, ein Smartphone, das ebenfalls die DNA von Porsche verkörpert. HONOR wird in Kürze weitere Produktdetails und Informationen zur Marktverfügbarkeit bekanntgeben.

Farben und Preise

Das HONOR Magic6 Pro wurde für Benutzer entwickelt, die einen schlanken, modernen Stil und einen zeitlosen Eindruck bevorzugen. Es ist in den Farben Schwarz und Epi Green[10] verfügbar und ab dem 25. Februar zum UVP von 1.299,90 Euro erhältlich.

Das PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR in der Farbe Achatgrau[11] ist eine Hommage an die legendären Porsche-Autos und die UVP liegt bei 2.699,00 Euro.

Das HONOR Pad 9 ist ab dem 25. Februar 2024 in der atemberaubenden Farbe Space Grey[12] auf dem Markt und wird zum Preis von 349,90 Euro (UVP) angeboten.

[1] Daten stammen aus HONOR Laboren.

[2] Der Bildschirm mit den abgerundeten Ecken hat eine Diagonale von 6,80 Zoll, gemessen am Standardrechteck (der tatsächlich sichtbare Bereich ist etwas kleiner).

[3] Snapdragon ist eine Marke von Qualcomm Incorporated, die in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragen ist.

[4] Typischer Wert. Die Nennkapazität des nicht entnehmbaren Akkus beträgt 5.600 mAh.

[5] Daten stammen aus HONOR Laboren.

[6] Die tatsächliche Ladeleistung kann bei verschiedenen Szenarien intelligent variieren. Bitte beziehen Sie sich auf tatsächliche Situationen.

[7] Daten stammen aus HONOR Laboren.

[8] Der Bildschirm mit abgerundeten Ecken hat eine Diagonale von 12,1 Zoll, gemessen am Standardrechteck (der tatsächlich sichtbare Bereich ist etwas kleiner). Das HONOR FullView Display bezieht sich im Allgemeinen auf HONOR Laptop-Bildschirme mit einem schmalen Rahmen und einem hohen Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

[9] Die Bildwiederholfrequenz kann je nach Anwendung variieren. Der Bildschirm unterstützt eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Die Bildwiederholfrequenz kann je nach Anwendungsoberfläche und Spielbildschirm variieren.

[10] Die Verfügbarkeit der Farben variiert je nach Region.

[11] Die Verfügbarkeit der Farben variiert je nach Region.

[12] Die Verfügbarkeit der Farben variiert je nach Region.

Original-Content von: HONOR, übermittelt durch news aktuell