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"maischberger" am Dienstag, 5. Mai 2026, 22:50 Uhr im Ersten

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München (ots)

"maischberger" mit diesen Gästen und Themen: Nina Warken (CDU, Bundesgesundheitsministerin) Britta Haßelmann (B'90/Grüne, Fraktionsvorsitzende) Jimmy Wales (Wikipedia-Gründer) Dirk Steffens (Wissenschaftsjournalist und Moderator) Kristina Dunz (RN Hans-Ulrich Jörges (Kolumnist und Journalist) Die Gesundheitsreform und die Arbeit der Koalition Darüber diskutieren: Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) und Britta Haßelmann, Fraktionsvorsitzende B'90/Grüne. Meinungsfreiheit und die USA unter Präsident Trump Im Studio: der Wikipedia-Gründer Jimmy Wales. Es kommentieren: der Wissenschaftsjournalist und Moderator Dirk Steffens, die stellvertretende Leiterin des RND-Hauptstadtbüros, Kristina Dunz, und der Kolumnist und Journalist Hans-Ulrich Jörges. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

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