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"maischberger" am Dienstag, 5. Mai 2026, 22:50 Uhr im Ersten

"maischberger" am Dienstag, 5. Mai 2026, 22:50 Uhr im Ersten
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München (ots)

"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:

Nina Warken (CDU, Bundesgesundheitsministerin)
Britta Haßelmann (B'90/Grüne, Fraktionsvorsitzende)
Jimmy Wales (Wikipedia-Gründer)
Dirk Steffens (Wissenschaftsjournalist und Moderator)
Kristina Dunz (RN
Hans-Ulrich Jörges (Kolumnist und Journalist)

Die Gesundheitsreform und die Arbeit der Koalition
Darüber diskutieren: Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) und Britta Haßelmann, Fraktionsvorsitzende B'90/Grüne.

Meinungsfreiheit und die USA unter Präsident Trump
Im Studio: der Wikipedia-Gründer Jimmy Wales.

Es kommentieren: der Wissenschaftsjournalist und Moderator Dirk Steffens, die stellvertretende Leiterin des RND-Hauptstadtbüros, Kristina Dunz, und der Kolumnist und Journalist Hans-Ulrich Jörges.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

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