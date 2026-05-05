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"Elf Helden - ein Albtraum"- die ARD-Dokuserie über die deutsche WM-Mannschaft von 1994

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München (ots)

Ab 2. Juni als vierteilige Reihe in der ARD Mediathek und am 14. Juni als 90-Minüter im Ersten. Sie kamen als Weltmeister. Sie kamen als Favorit. Und sie gingen als Team im freien Fall. Was ist bei der WM 1994 passiert, dass aus einer der stärksten deutschen Mannschaften aller Zeiten innerhalb weniger Wochen ein Team im Ausnahmezustand wurde? USA, Sommer 1994. Große Namen, große Erwartungen - und eine DFB-Elf, die auf dem Papier alles mitbringt, um das Turnier zu prägen. Doch schon früh kippt die Stimmung. Interne Konflikte, mediale Kampagnen und Häme gegen Trainer Berti Vogts sorgen dafür, dass sich die vermeintlichen "elf Freunde" Schritt für Schritt selbst aus dem Gleichgewicht bringen - und aus einer klaren Titelmission ein Turnier wird, das früh zu entgleiten beginnt. "Elf Helden - ein Albtraum" blickt zurück auf dieses Turnier zwischen Anspruch und Absturz - und auf eine Mannschaft, die auf der größten Bühne des Weltfußballs an sich selbst scheitert... Die vierteilige Dokuserie von Produzent Leopold Hoesch und Autor Manfred Oldenburg zeichnet den Weg der Nationalmannschaft zur und während der WM 1994 nach und zeigt, wie eine der individuell stärksten deutschen Mannschaften aller Zeiten spektakulär scheiterte. Von den WM-Vorbereitungen bis hin zum späteren EM-Sieg im Jahr 1996 - die Doku nimmt den Zuschauer mit in das Wechselbad der Gefühle Deutschlands in den 1990er Jahren, in ein Land zwischen Einheits­euphorie und Identitätssuche. Mit exklusiven Interviews u.a. mit Berti Vogts, Spielern wie Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, Bodo Illgner, Mario Basler und Matthias Sammer, Journalisten wie Reinhold Beckmann, Gaby Papenburg und Marcel Reif sowie der damals mit im Zentrum des Geschehens stehenden Bianca Illgner erzählt "Elf Helden - ein Albtraum" nicht nur die Geschichte der WM 1994 aus deutscher Sicht. Die vierteilige Hochglanz-Serie ist auch ein vielschichtiges Zeitporträt einer Republik im Wandel und zeigt einmal mehr, wie sehr Fußball auch ein Brennglas gesellschaftlicher Entwicklungen ist. "Elf Helden - ein Albtraum" - die vierteilige Dokuserie ab 2. Juni in der ARD Mediathek sowie am 14. Juni nach dem WM-Auftaktspiel der deutschen Mannschaft als 90-Minüter im Ersten. "Elf Helden - ein Albtraum" ist eine BROADVIEW-Produktion in Zusammenarbeit mit dem NDR, BR und WDR. Regie führte Manfred Oldenburg, Produzent ist Emmy-Preisträger Leopold Hoesch. Die digitale Pressemappe erhalten Sie hier: https://story.ndr.de/elf-helden-ein-albtraum/index.html Ansichtsfolgen finden akkreditierte Journalist:innen in Kürze im ARD Presseportal (programmpresse.ard.de) (Akkreditierung unter https://programmpresse-login.ard.de/login). Fotos über www.ard-foto.de.

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