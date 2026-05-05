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Erfolg in Serie: 200 Fälle und "kein Ende in Sicht"- ARD-Vorabendserie "Morden im Norden" mit Quoten-Bestwerten und neuer Staffel

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München (ots)

Am 22. April haben die Dreharbeiten zur 14. Staffel der Krimiserie "Morden im Norden" begonnen. In Lübeck, Hamburg und Umgebung entstehen zwölf neue Folgen der ARD-Vorabendserie, die ein ganz besonderes Jubiläum feiert: Das Ermittlerteam übernimmt seinen 200. Kriminalfall.

Die Lübecker Mordkommissare Finn Kiesewetter (Sven Martinek), Lars Englen (Ingo Naujoks) und Gregor Michalski (Jonas Minthe) ermitteln in den neuen Krimidramen gemeinsam mit Rechtsmediziner Dr. Henning Strahl (Christoph Tomanek). Frischer Wind kommt mit der neuen Kriminalhauptkommissarin Khira Rahman (Tabita Johannes). Sie übernimmt den Platz von Kommissarin Nina Weiss (Julia E. Lenska), die sich - in der Serie wie im echten Leben - in Elternzeit befindet.

Vor der unverwechselbaren Kulisse Lübecks erzählt "Morden im Norden" hochaktuelle Fälle, die nah an den gesellschaftlichen Realitäten unserer Zeit sind. Von den Ermittlern ist neben ihrem kriminalistischen Spürsinn wieder große Empathie, psychologisches Einfühlungsvermögen und starker Teamgeist gefordert. Zum Auftakt verschwinden zwei Mädchen nach dem heimlichen Treffen mit einer Online-Bekanntschaft - eine Entführung? In einer weiteren Episode sind die Ermittler mit Voyeurismus und der Sexualisierung von Frauen in der Öffentlichkeit konfrontiert. Die Kommissare ermitteln auch in einer Polizeischule. Dort wächst der Druck auf die Auszubildende Leyla: Die Schwester eines polizeibekannten Linksaktivisten hat eine Affäre mit ihrem Ausbilder. Als dieser ermordet wird, rückt die junge Polizistin in den Fokus der Ermittlungen. Und in einem ganz persönlichen Fall wird Kommissar Gregor Michalski mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Seine alte Jugendliebe gerät unter Mordverdacht.

"Als wir anfingen, hätte ich niemals gedacht, dass die Serie einmal ein Dauerbrenner wird. Dass wir bis heute immer noch neue, auch viele jüngere Fans dazu gewinnen, freut mich sehr", so Ingo Naujoks. Sven Martinek ergänzt: "Knapp 200 Morde in 14 Jahren - und kein Ende in Sicht. Ein Team, das zur Familie wurde, ein Rezept für dauerhaften Erfolg und ein stetig wachsendes Publikum, das alles erfüllt mich mit großer Dankbarkeit."

Die zuletzt ausgestrahlte 12. Staffel "Morden im Norden" stellte einen neuen Rekord auf: Im Schnitt rund 3,4 Millionen Zuschauende fieberten pro Folge mit, was einem Marktanteil von 16,7 Prozent entspricht. Diese Staffel macht "Morden im Norden" zur aktuell erfolgreichsten Serie auf dem Sendeplatz um 18:50 Uhr (Montag bis Donnerstag) im Ersten. Der Spielfilm "Morden im Norden - Weil du böse bist" begeisterte am 5. Januar 2026 um 20:15 Uhr knapp 6,15 Millionen Zuschauende bei einem Marktanteil von 23 Prozent.

Die Vorabendserie "Morden im Norden" wird produziert von der ndF Berlin im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für das Erste. Produzent ist Hans-Hinrich Koch, Producerinnen sind Marion Klann und Anna Neudert. Executive Producerin ist Diana Schulte-Kellinghaus (NDR), die Redaktion liegt bei Karsten Willutzki (NDR).

Das Drehstartfoto erhalten akkreditierte Journalisten unter www.ard-foto.de.

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