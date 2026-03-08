MagentaSport

DEL live bei MagentaSport, Freitag ab 19.15 Uhr: Berlin-Mannheim

Eisbären wackelig und trotzig nach 1:0 in Köln: "Haben gezeigt, dass wir mit der Spitze mithalten können", Mannheim in "Playoff-Form"

Was kann der Meister Berlin noch reißen nach so einer wechselhaften Hauptrunde? Beim 1:0 in Köln vermitteln die Eisbären wieder mal eine Ahnung, welches Potenzial im Kader steckt. Andreas Eder entscheidet für die Berliner die Partie in Köln und lässt eine Kampfansage folgen: "Wir haben gezeigt, dass wir mit der Spitze mithalten können. Wir haben defensiv kein Gegentor bekommen und Jonas Stettmann hat ein überragendes Spiel gezeigt. Irgendwann schießt du dann eins." Am Freitag kommt Mannheim (live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport). Gut für Köln: Maximilian Kammerer kehrt nach überstandener Schulterverletzung zurück. "Bei mir hat sich das sehr gut angefühlt. So eine Verletzung hatte ich zum Glück zuvor nie. Für mich ist das wichtig, dass ich noch viele Spiele vor den Playoffs kriege."

Der Sieg beim "Hauptrunden-Meister" Köln verschafft den Berlinern vor den letzten beiden Spieltagen einen 2-Punkte-Vorsprung auf den Tabellen-7., Bremerhaven. Die Pinguins gewinnen 5:0 in Iserlohn. Der Sechste ist direkt für die Playoff-Viertelfinals qualifiziert, der Siebte muss in die 1.Playoff-Runde. Nürnberg macht durch das 4:1 in Wolfsburg einen großen Schritt in Richtung 1. Playoff-Runde.

Mannheims Marc Michaelis lobt nach dem 4:0 in Ingolstadt eine "super Leistung am Wochenende: "Endlich haben wir es umgesetzt. In den Verteidigungszonen haben wir einen Riesenfortschritt gemacht, sind immer kompakt geblieben und sind nicht hektisch rumgerannt." Die Adler sind Dritter. Michaelis wähnt die Mannheimer schon in "Playoff-Form".

Der Zweite Straubing baut nach dem 5:3 in Dresden gleich 2 Vereinsrekorde weiter aus: erstmals 9 Siege in Folge, dazu erstmalig die 100-Punkte-Marke in der DEL (101 Punke) geknackt. "Ein super Gefühl bei so einer Mannschaft dabei zu sein, Rekorde zu brechen", sagt Marcel Brandt, der dann aber auch mahnende Worte aufgrund des 3. Drittels findet. "Wir haben einfach wieder aufgehört Eishockey zu spielen. Das müssen wir die nächsten Spiele abstellen, sonst wird es zappenduster."

Der Vierte München bezwingt Frankfurt erst in der Overtime. Phillip Sinn gelingt sein 1. DEL-Tor, mahnt aber: "Wir müssen noch einiges verbessern bis zu den Playoffs. Wir haben noch 2 Wochen." Doch auch bei Sinn ist das Selbstvertrauen nach vielen knappen Siegen groß: "Wir haben uns zuletzt nie leichtgetan und es immer geschafft. Das macht etwas mit uns."

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum 50. Spieltag in der PENNY DEL.

Schwenninger Wild Wings - Augsburger Panther 2:1

Schwenningen siegt zum 1.Mal in dieser Saison gegen Augsburg. Zudem ist es der 5. Sieg aus den vergangenen 7 Spielen. Die Wild Wings sind damit sicher in der 1. Playoff-Runde dabei. Sie überholen sogar Wolfsburg, sind nun Achter. Augsburg verpasst es nochmal Druck auf Platz 10 zu machen. Nun beträgt der Rückstand 6 Punkte bei nur noch 2 verbleibenden Spielen.

Alle Tore der Partie im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MTlvSWhsUFgxcGVScnlISm5xY0FYa05nVVR2OVJDaEZXMWN1L2xnYi9nOD0=

Thomas Larkin, Schwenninger Wild Wings "Es war ein harter Kampf gegen einen Gegner, der alles gegeben hat." Über den Einzug in die 1. Playoff-Runde: "Wir sind mit den Füßen auf dem Boden. Es ist gut, dass wir in den Playoffs sind, wir wollen das Heimrecht, aber wir müssen nur an den nächsten Gegner denken." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YXJmSDhkeVErcFhNWmZVUVpsZlVoeXlCUjg1STNyRnp3b0ZuL0szQ2Fjcz0=

Maximilian Renner, Augsburger Panther "Es war ein großer Kampf von uns, trotzdem überwiegt jetzt die Enttäuschung. Du spielst im 1. Drittel 7 Minuten Unterzahl, das kostet natürlich Kraft. Im 2. Drittel haben wir etwas nachgelassen und im 3. Drittel hat man unser Eishockey wieder gesehen. Hätten wir das schon früher gezeigt, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Hättest du das heute gewonnen, hättest du nochmal richtig Druck machen können. Es sind 6 Punkte, aber wir werden auf jeden Fall nicht aufgeben und versuchen das bestmögliche rauszuholen." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZmkvSVVFRUxiUzhCRmhBQ3Y1QUFYZVNmak9qTkREWEVWR05zYklremhUYz0=

Kölner Haie - Eisbären Berlin 0:1

Die Eisbären Berlin legen im Kampf um Rang 6 nach und siegen mit 1:0 bei den Kölner Haien. Sie sind nach der Olympia-Pause weiter in Topform, defensiv stabil und sichern sich den 3. Sieg in Serie.Es war der 3. Sieg in Folge. Jonas Stettmann feiert seinen 1. Shotout der Saison. Nach dem 1:5 gegen Mannheim manövrieren sich die Haie kurz vor den Playoffs eine Minikrise. Mit 113 Punkten sind sie freilich bereits Erster der Hauptrunde und auf Rekordjagd: dieser steht bei 116 Punkten. Erst zum 2. Mal in dieser Saison gibt es kein Tor. Positiv: Maximilian Kammerer feiert nach Verletzung sein Comeback.

Andreas Eder trifft zum einzigen Tor für die Eisbären Berlin gegen die Kölner Haie:

clipro.tv/player?publishJobID=dEludTYrdHAvQ2xJQlVPOFMvUXd4azNtZy9ObFZoemtJVEZEd3VDVVNVZz0=

Andreas Eder, Eisbären Berlin, trifft entscheidend in Köln: "Wir wollen Richtung Playoffs besser werden. Wir haben gezeigt, dass wir mit der Spitze mithalten können. Wir haben defensiv kein Gegentor bekommen und Jonas Stettmann hat ein überragendes Spiel gezeigt. Irgendwann schießt du dann eins. Wir spielen einfacher. Ich konnte beim 1:0 zuschauen, wie mein Puck über die Linie rollt." Link zum Interview:

clipro.tv/player?publishJobID=OVV6bjZPUCtZZVZyMGM1c3FqdUltd0N2dHZwMDVBZXlUbStBdURvTlBOaz0=

Maximilian Kammerer, Kölner Haie, kehrt nach einer Schulterverletzung aufs Eis zurück: "Die Eisbären Berlin haben einen sehr guten Job gemacht. Sie haben sehr aggressiv gespielt. Damit hatten wir Schwierigkeiten. Für viele Teams geht es um viel, wir haben den 1. Platz gesichert. Wir gehen mit viel Selbstvertrauen in die Playoffs und brauchen zuvor noch 2 gute Spiele. Bei mir hat sich das sehr gut angefühlt. So eine Verletzung hatte ich zum Glück zuvor nie. Für mich ist das wichtig, dass ich noch viele Spiele vor den Playoffs kriege." Link zum Interview:

clipro.tv/player?publishJobID=UXRHamdheWorREtUUjRiVEZqYk9XVUxOQUFndEdaUGp0dUo3czNUTTFyWT0=

Iserlohn Roosters - Pinguins Bremerhaven 0:5

Nach zuletzt 5 Niederlagen aus den letzten 6 Partien gelingt Bremerhaven endlich wieder ein Ausrufezeichen. Bei den bereits gesicherten Iserlohn Roosters siegen sie deutlich mit 5:0. Damit bleiben sie 2 Punkte hinter den Eisbären Berlin und somit Platz 6.

Alle Tore der Partie im Clip:

clipro.tv/player?publishJobID=M2ZoUFRtK0pIMkRpZUNtQSs4UnhMbGIzT1JIL1dTeFpHYzcxaW5COFZ5QT0=

Kristers Gudlevskis, Fischtown Pinguins, feiert als Keeper einen 10. Shutout der Saison: "Wir sollten an den kleinen Dingen arbeiten und geduldig bleiben. Wir müssen unsere eigenen Partien kontrollieren und gewinnen." Link zum Interview:

clipro.tv/player?publishJobID=WDZzT3pjUE9yNU5IeVI0TFFQM1NWZmpyK0VqYm9UNk5qZDNMaGJwcHB3QT0=

ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 0:4

Ingolstadt kassiert die 4. Niederlage aus den vergangenen 6 Spielen. Damit beträgt der Rückstand auf Platz 4 schon 6 Punkte. Mannheim hingen knackt als 3. Team die 100-Punkte-Marke in dieser Saison. In den verbleibenden 2 Partien geht es für die Adler noch um Platz 2. Diesen hat aktuell Straubing inne, mit 1 Punkt Vorsprung.

Alle Tore der Partie im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UExLblpQbXYwWVVhS0toZjNqSVdYbjlvNENQWmFKTjRHKzRwSWkxVnMzYz0=

Daniel Pietta, ERC Ingolstadt: "Es war einfach zu wenig. Wir haben zu wenig Schüsse Richtung Tor bekommen und so kannst du kein Spiel gewinnen. Das ist nicht das Gesicht, was wir zeigen wollen. Wir müssen wieder dahin zurückkommen, dass wir geradlinig spielen und Schüsse vors Tor bringen. Räume eröffnen sich, wenn unvorhersehbare Dinge passieren." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZGhtUXVNdGpNVHFVWnIzYStPMnUyamxUV1ZBMjBxMFJVbEFCOHd3K1l4MD0=

Marc Michaelis, Adler Mannheim über die hohen Siege gegen Köln und Ingolstadt: "So ähnlich haben wir es uns vorgestellt. Endlich haben wir es umgesetzt. In den Verteidigungszonen haben wir einen Riesenfortschritt gemacht, sind immer kompakt geblieben und sind nicht hektisch rumgerannt. War eine super Leistung dieses Wochenende."

Schon in Playoff-Form? "Wenn wir so spielen, ja." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U2VLN2ZqSjZHTGNWS2dDSjlQeFFBV0xSK3JqdFhyNFdUQU1wZkw2ZVB2OD0=

Grizzlys Wolfsburg - Nürnberg Ice Tigers 1:3

Nach zuletzt 3 Niederlagen in Folge siegt Nürnberg in Wolfsburg und macht damit einen wichtigen Schritt Richtung 1. Playoff-Runde. Auch eine bessere Platzierung als Platz 10 scheint wieder möglich. Der Rückstand auf Wolfsburg und damit Rang 8 beträgt nur 3 Punkte. Für Wolfsburg ist es die 5. Niederlage aus den letzten 6 Partien.

Alle Tore der Partie im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NFYzMzFEMlVhQlhMKzJaQm9rL3FRTW5haW9qWnFpS2NKeThqT3ZFM2Vudz0=

Sinan Akdag, Nürnberg Ice Tigers: "Ich bin sehr zufrieden. Wir waren sehr effektiv. Unterzahl war gut, Überzahl schlecht gestartet, aber Hauptsache wir haben ein Tor geschossen. Insgesamt war es ein gutes Spiel und wichtig für uns, weil wir davor die Punkte liegen gelassen haben. Wir haben zur richtigen Zeit die Tore geschossen, dann waren die frustriert."

Über ein mögliches Duell mit Wolfsburg in der 1. Playoff-Runde: "Wäre schön gegen Wolfsburg. Aber Hauptsache wir sind in den Playoffs dabei, da schauen wir zuerst drauf."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cHlOSlFwejFaZnhHa25WWVdyTWQrZXFaWndCVDlCb0dUZHV5ek5SZjdOOD0=

Dresdner Eislöwen - Straubing Tigers 3:5

Straubing feiert den 9. Sieg in Folge und knackt die 100-Punkte-Marke (101) in dieser Saison. Beide Werte sind neue Vereinsbestleistungen. Damit festigt man weiterhin Platz 2. Für Dresden ist es die 9. Niederlage aus den letzten 10 Partien.

Alle Tore der Partie im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bnpZcFRnUWxDWTlvZmNPRmRxTGN2MFZXS1ZKS2cvK3JWa2pRdXlQSmZkUT0=

Einblick in die Schiedsrichter-Kommunikation nach dem Führungstreffer der Straubing Tigers. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WXNQdjZSejdUaFRMbVFySGRZRXJWeVdoS0tXakg0UnAybUFhNGVRb3hUZz0=

Ricardo Hendreschke, Dresdner Eislöwen: "Manche Strafen waren heute auch ein bisschen billig von den Schiedsrichtern. Grundsätzlich müssen wir disziplinierter spielen. Wir mussten realisieren, dass man gegen so eine Mannschaft einfach hart spielen muss. Wenn man nicht überall 100 Prozent gibt, wird es schwierig."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=a1hCbFp6dHhpSlFvMXZEbmRrOUdkZGdPK0FvbXpJbDBKMlk3MWdwcTZaVT0=

Marcel Brandt, Straubing Tigers über die beiden ausgebauten Vereinsrekorde: "Ein super Gefühl bei so einer Mannschaft dabei zu sein, Rekorde zu brechen, ich freue mich auf das, was noch kommt."

Über das 3. Drittel: "Wir haben einfach wieder aufgehört Eishockey zu spielen. Zum Glück haben wir es noch über die Zeit gebracht, aber das müssen wir die nächsten Spiele abstellen, sonst wird es zappenduster." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=T3pPM3pBMllTbGlaSTh0UUdpT0R2M2RhMzdyWnczNWlhNVRmRzdUbkFEVT0=

EHC Red Bull München - Löwen Frankfurt 3:2 (OT)

Vierter Sieg aus den 5 Partien nach dem Olympia-Break für München. Mit 97 Punkten bleibt der EH`C Red Bull weiterhin auf Platz 4. Frankfurt punktet in 7 der letzten 8 Partien, ist mit 50 Punkten aber nur Vorletzter.

Alle Tore der Partie im Clip:

clipro.tv/player?publishJobID=TE42T2poa3dWVHVKZTRweVNGOG5ia1B6em9wUnFXUTVyUGRzVnNrTWZHQT0=

3:2 für München in der Overtime. Yasin Ehliz entscheidet das Spiel gegen Frankfurt.

Der Link zum Clip:

clipro.tv/player?publishJobID=bWlRT1d5MXJTa0dMdXdRMnhDS21yUFVFUUt4aTNsSnhKYllQa25GQ1F1OD0=

Phillip Sinn, EHC Red Bull München, trifft erstmals in der DEL: "Ich habe die Scheibe nicht einmal so gut erwischt. Zum Glück ist sie reingegangen. Frankfurt hat es uns nicht leicht gemacht. Wir müssen noch einiges verbessern bis zu den Playoffs. Wir haben noch 2 Wochen. Das simple Spiel nach vorn muss besser werden. Wir müssen mehr Scheibenverluste in der gegnerischen Zone erzwingen. Wir haben uns zuletzt nie leichtgetan und es immer geschafft. Das macht etwas mit uns." Link zum Interview:

clipro.tv/player?publishJobID=WS9UeERhNWNzTEJ1WUJPMUtibEQ3Q2U4MkREVVk0NDNwcWJJd2sxUTFNcz0=

Tommy Pasanen, Löwen Frankfurt, liefert 2 Vorlagen zur 2:0 Führung in München: "Wir haben einen guten Job gemacht. Am Ende waren es Fehler in der eigenen Zone. Das war kein schlechtes Eishockey-Spiel von uns. Wir haben nun zueinander gefunden. Schade, dass das so spät in der Saison passiert." Link zum Interview:

clipro.tv/player?publishJobID=cTFjZWtvS1BNMDhiZTNaOS80aWI2VTF6R0U4b3czMHUwdWZyRkkrWE8wZz0=

