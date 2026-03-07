MagentaSport

PENNY DEL live bei MagentaSport: Doppelpack von Ex-Hai Schütz! Mannheim entzaubert Köln, Eisbären übernehmen Platz 6, Augsburgs Busdeker glänzt mit 6-Punkte-Spiel

Die Haie sind doch verwundbar! Mannheim entschlüsselt Köln und siegt im Topspiel deutlich mit 5:1! "Diese Leistung und die Bereitschaft zu unserem Matchplan war toll! Ich bin stolz auf die Mannschaft", lobt Adler-Coach Dallas Eakins. Trotz des deutlichen Sieges tritt er schnell auf die Euphorie-Bremse: "Wenn es dann in die Playoffs geht, wird dieses Spiel lange vergessen sein." Die Haie verpassen durch die Niederlage vorerst den Rekord für die meisten Hauptrundenpunkte einer DEL-Mannschaft. "Wir haben zu viele Zweikämpfe verloren, zu langsam gespielt, haben nicht unser normales Niveau gefunden", erklärt Frederik Storm die deutliche Niederlage.

Die Eisbären profitieren von Bremerhavens Ausrutscher! Durch den 5:4-Sieg in Nürnberg springen die Berliner auf Platz 6. "Wir haben die eigene Chance dazubleiben, wo wir jetzt sind. Wir haben jetzt drei Gegner, die wir, wenn wir im April noch spielen wollen, auf jeden Fall sehen werden", erklärt Marcel Noebels. Das Berliner Restprogramm bestehend aus Köln, Mannheim und München hat es in sich: "Es wird nichts leichter! Umso schöner wird die Zeit, wenn es draußen wärmer wird. Dann weiß man, dass man einiges richtig gemacht hat", fügt Noebels hinzu. Nürnberg muss nach der 3. Niederlage in Folge noch um Playoff-Platz 10 bangen. Der Vorsprung auf Augsburg beträgt nur noch drei Punkte. Beim 6:3 der Panther gegen Dresden erzielt Donald D.J. Busdeker selbst 3 Treffer, ist darüber hinaus an allen 6 Toren der Hausherren beteiligt - und schrammt damit nur knapp am DEL-Rekord von 7 Punkten eines Spielers in einer Partie vorbei. "Ich hatte noch nie ein 6-Punkte-Spiel in meinem Leben. All der Dank gebührt meinen Mitspielern, sie haben es für mich sehr leicht gemacht", freut sich der Mann des Spiels.

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen vom 49. Spieltag der PENNY DEL. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es mit dem 50. Spieltag - am Sonntag ab 13.45 Uhr, u.a. mit dem Spitzenspiel Kölner Haie gegen Eisbären Berlin.

Adler Mannheim - Kölner Haie 5:1

Mannheim siegt im Spitzenspiel und feiert dabei den 7. Sieg aus den letzten 9 Partien. Köln bleibt somit der Hauptrundenpunkte-Rekord vorerst verwehrt. Nach zuletzt 4 Siegen in Folge gibt es mal wieder eine Niederlage für den unangefochtenen Tabellenführer.

Alle Tore der Partie im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=LzhuQ055c0laOEVZNVR4V2JlK2pGWjR0Y0llZkkwVEpjdzdXOU45dlppbz0=

Justin Schütz trifft erneut gegen seine alten Kollegen und feiert sein Tor zum 1:0 ausgiebig. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=eVR2cUQ0L0hDRm8yRjR4ZVUwQVROSFM2REFEczlVVlBjeVdXaGF4OEZYdz0=

Dallas Eakins, Adler Mannheim: "Diese Leistung und die Bereitschaft zu unserem Matchplan war toll. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Wenn es dann in die Playoffs geht, wird dieses Spiel lange vergessen sein. Wir sind 2 ziemlich ausgeglichene Teams, heute hatten wir den Vorteil, weil wir sehr gut gespielt und ein bisschen Glück um das Tor herum haben." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=cW5Rbzc1aHFsbHFIVVY1a3dNcUZMRGRFZ1h0ZGMxTEREQkxjOW9PQk53MD0=

Frederik Storm, Kölner Haie: "Wir haben zu viele Zweikämpfe verloren, zu langsam gespielt, haben nicht unser normales Niveau gefunden. Das war zu wenig. Wir haben versucht mit Energie zurückzukommen, aber es hat nicht gereicht." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=NmR6WXgrM1V1WUV3OWg3d1Z2Y21UWHRoOVc1ejN3R3NlSjlHeStNcnNqOD0=

Nürnberg Ice Tigers - Eisbären Berlin 4:5

Wichtiger Auswärtssieg für die Eisbären! Berlin zieht an Bremerhaven vorbei und nimmt drei Spieltage vor Schluss Platz 6 ein. Es war der 3. Sieg aus den letzten 4 Spielen. Nürnberg muss nach der 3. Niederlage in Folge noch um Playoff-Platz 10 bangen. Der Vorsprung auf Augsburg beträgt nur noch 3 Punkte.

Alle Tore der Partie im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=eWJtR3BzNExGUi9SS1p4Tm1lZm1NYzJKN0pGMkE1RTJzNVcvc0dSWFlnQT0=

Julius Karrer, Nürnberg Ice Tigers: "Uns hat vielleicht auch das Quäntchen Glück gefehlt. Special Teams haben wir angesprochen, trotzdem kassieren wir in Überzahl ein Gegentor, das müssen wir smarter spielen. Wir können uns heute nicht mangelnden Einsatz vorwerfen, was die letzten Spiele vielleicht etwas anders aussah. Wenn wir das die nächsten Spiele auf die Platte bringen, wird es auch wieder positiv für uns aussehen. Wir wollen nicht nach hinten gucken, sondern uns auf uns fokussieren. Da haben wir erstmal genug zu tun! Tag für Tag, Spiel für Spiel, Wechsel für Wechsel einfach weitermachen. Es liegt in unserer eigenen Hand." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=M1YwNFR0ZDBpeHdCMU40cW5UcnRnc1RTVnpiUWt6N2hRTHk2R3ZGRnFpaz0=

Marcel Noebels, Eisbären Berlin: "Wir sind gut in die Zweikämpfe gekommen und haben das Spiel angenommen. Wir wussten auch, dass Nürnberg die letzten Spiele nicht das Potenzial abruft, was sie eigentlich haben. Am Ende haben wir es spannender gemacht als es hätte sein müssen. Wir haben die eigene Chance dazubleiben, wo wir jetzt sind. Wir haben jetzt drei Gegner, die wir, wenn wir im April noch spielen wollen, auf jeden Fall sehen werden."

... über das Restprogramm - gegen Köln, Mannheim und München. "Es wird nichts leichter! Umso schöner wird die Zeit, wenn es draußen wärmer wird. Dann weiß man, dass man einiges richtig gemacht hat." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=VU1IMktIcFNMQVV5Y0VBd3ZKNmkwTnBkTEdmbnA1cS9hMVFPcFFvZ3BoVT0=

Pinguins Bremerhaven - ERC Ingolstadt 2:3

Bremerhaven kassiert die 5. Niederlage aus den letzten 6 Spielen und rutscht damit aus den Top 6. Ingolstadt zeigt die passende Reaktion auf das 1:4 in Wolfsburg. Trotzdem bleibt der Rückstand auf Platz 4 bei 4 Punkten.

Alle Tore der Partie im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=WmZSREdnUTNzYm45OVo4Tm5la2ZkZjZkWEFvY0NtRnd1VUlJUngxRitLQT0=

Nino Kinder, Pinguins Bremerhaven: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Es war ein Spiel auf Augenhöhe und trotzdem haben wir am Ende des Tages wieder weniger Tore geschossen."

... über den Verlust von Platz 6: "Daran denken wir noch nicht. Es sind noch drei Spiele zu spielen, es kann alles passieren. Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, dann bin ich guter Dinge, dass wir 9 Punkte holen in den nächsten drei Spielen. Es ist unser Ziel, unter die Top 6 zu kommen. Wenn wir drei Siege in der Hauptrunde holen, haben wir einen guten Schwung, um die Playoffs anzufangen." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=N0pNVVVoWWxVNVp0L3ErdFlmcHZ4MWd5QlIyU0lBMjlFRnRUUlRabVpMVT0=

Riley Barber, ERC Ingolstadt: "Es ist ein sehr wichtiger Sieg! Wir haben schon am Mittwoch ein gutes Spiel gezeigt, konnten den Job aber nicht zu Ende bringen. Es hat sich gut angefühlt heute diesen Sieg einzufahren." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=RU9lejlXdkI2ajZOSXlJbzkzNFRrT1JFdFc1T3JURWF4Mmw4R2NLV21IYz0=

EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg 4:1

Nach überstandener Verletzung ist Chris DeSousa erstmals seit dem 6. Januar wieder bei den Münchnern dabei und steuert im Schlussdrittel sofort das Tor zum 4:1 bei. Durch den 4. Sieg aus den letzten 5 Spielen steht München mit 95 Punkten auf Platz 4, Wolfsburg bleibt mit 68 Punkten auf Rang 8.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NE9tQWdsOVJVb1AvQU15V0h6YTBNWmtVOVZ0ekY1S0hmTkVpWDBnOU1Saz0=

Harter Einschlag an der Bande: Münchens Philipp Krening verpasst Gegenspieler Jimmy Martinovic einen heftigen Check am Kopf. Krening muss dafür nach dem Einsatz des Videobeweises sogar ganz vom Eis und verschwindet fluchtartig in den Katakomben. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=N0p6Y0tVa1h0NmIvNmJUTEpHUUZEUlJVM0owcTdOUmx2QmNaSTRETUo1VT0=

Chris DeSousa, Torschütze des EHC Red Bull München zum 4:1, über seine Rückkehr nach zweimonatiger Verletzungspause: "Es war großartig! Es war eine lange Zeit, ein hartes Jahr. Es war ein großartiges Gefühl, mit einem Sieg gegen mein altes Team zurück zu sein. Ich habe viele Spiele mit meinem Sohn gesehen. Er hat wohl schon vergessen, dass ich in dem Team bin. Er hat schon gesagt: 'Daddy ist jeden Tag verletzt, kann nicht spielen.' Es hat sich gut angefühlt, wieder vor ihm zu spielen. Vor meiner neuen Tochter auch, die acht Tage alt ist. Sie ist für ihr erstes Spiel überhaupt hier." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RmdIcHRTSVc2VktjK3pSWGNqaVdoTkMwWktWOUR0QzVBM3V4N0VoaHk0OD0=

Luis Schinko, Stürmer Grizzlys Wolfsburg: "Man beißt sich brutal in den Arsch! Wir haben das Tor sogar noch gemacht und gleich im direkten Gegenzug das 1:1 zu kassieren, ist schon sehr bitter. Dann legen die nochmal eins nach, das hat das Momentum zu denen rumgeschwommen. Das killt den Plan. Das ist das zweite Spiel mit dem neuen Trainer, wir müssen noch ein paar Sachen verbessern. Dann sind wir stark." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MWl4RzNhTkkxb2o2Qmc5YnNia3NuNXpaYkNkdEk0SGMzRmhhK2NEeWJEZz0=

Straubing Tigers - Schwenninger Wild Wings 5:3

Straubing baut seine Siegesserie auf 8 Spiele aus und steht mit dem eingestellten Vereinsrekord von 98 Punkten auf dem 2. Platz. Schwenningen ist als Neunter weiterhin auf Kurs 1. Playoff-Runde.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ejZUT2RVbW9palh2U0lvTldUSmV6S3I5VndBNEk0WHZlVFU2cXdrS0JrMD0=

Stefan Loibl, Torschütze der Straubing Tigers zum 4:3: "Es war gar nicht mal so gut von uns. Wir waren ganz weit weg von dem Spiel, das wir eigentlich können. Obwohl wir gewonnen haben, war das nicht unser bestes Spiel. Nichtsdestotrotz: Gute Mannschaften finden Wege, um Spiele zu gewinnen. Wir haben einen Weg gefunden." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UEc3WmY0WTNEOHRqUDNYcFd3b21oaDR6SWIrLzEzMEFkYVJWRGhIL2RmZz0=

Alex Trivellato, Schwenninger Torschütze zum 2:3: "Das 4. Tor hat den Unterscheid gemacht, total unglücklich von meinem Schlittschuh abgeprallt. Die Mannschaft hat hervorragend gespielt, wir hatten sicherlich mehr verdient. Wenn wir die Beine bewegen und jeder in eine Richtung rennt, können wir mit jedem Team in der Liga mithalten." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dVBIR0QrYklTcTJMZDFDQVJDaXg2RXJKMDlvWXlxem9YaXVINTVmWm9vND0=

Augsburger Panther - Dresdner Eislöwen 6:3

Beim 9-Tore-Spektakel drehen die Panther eine 0:2-Führung und fahren nach 3 Niederlagen wieder einen Sieg ein. Augsburgs Donald D.J. Busdeker erzielt selbst 3 Treffer, ist darüber hinaus an allen 6 Toren der Hausherren beteiligt und schrammt damit nur knapp am DEL-Rekord von 7 Punkten eines Spielers in einer Partie vorbei. Als Elfter liegen die Panther 3 Punkte hinter Nürnberg auf dem 10. Rang, der für den Einzug in die 1. Playoff-Runde berechtigen würde.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZCt6eW5EVWoxMCtadGRHbkpSTGQvWU9GTTgzemlyZUJmVzltcjhlbk1YND0=

Donald D.J. Busdeker, dreifacher Torschütze und sechsfacher Punktelieferant der Augsburger Panther: "Ich hatte noch nie ein 6-Punkte-Spiel in meinem Leben. All der Dank gebührt meinen Mitspielern, sie haben es für mich sehr leicht gemacht. Ich bin einfach um das Netz herum aktiv gewesen und die Jungs haben mich gefunden. Das Spiel hatte sehr viel Geschwindigkeit. Es gab Chancen auf beiden Seiten, wir konnten daraus Kapital schlagen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZzVnaEgrWTNWVFBRa2swaXArK2xrSHYzWld6SmFMVjJLaWZKaFZKMGNMaz0=

Dresdens Verteidiger Oliver Granz: "In Unterzahl haben wir das Spiel verloren. Wir waren 2:0 vorne und dann machen wir so viele dumme Strafen. Den Stecker haben wir uns mit den Strafen selber gezogen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eVpKaW9BTUpmVmw3OWV2bmxMVmtMUzB1UWEwcDZ3dVR1L2NGYXMrczZjOD0=

Löwen Frankfurt - Iserlohn Roosters 4:5 (OT)

Beide Teams sind durch den feststehenden Abstieg von Dresden im Abstiegskampf auf den Plätzen 12 (Iserlohn) und 13 (Frankfurt) schon gesichert, liefern sich im direkten Duell aber einen offenen Schlagabtausch. Die Roosters drehen die 2:0-Führung der Löwen nach dem 1. Abschnitt auf 4:2, wonach die Gastgeber noch einmal zurückkommen und auf 4:4 stellen. In der Overtime sorgt Iserlohns Christian Thomas bereits nach 13 Sekunden für die Entscheidung.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=YlE5S1FsWGY1ZTUyTFVXOTN6Vm1xbVFhV1pBRDRSRXhxNE9TeHhRb2pEdz0=

Die Entscheidung nach 13 Sekunden in der Overtime: Christian Thomas beschert den Roosters mit dem Treffer zum 5:4 den Extrapunkt. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UGtLTmUzYWlmcGk2NVZtdGxEK2hGVFk4ZisxVFF6Q0dDamFCRStjY2Z3ST0=

