EuroLeague live bei MagentaSport: "Sehr erwachsene Leistung": FC Bayern "bleibt cool" und siegt bei Roter Stern Belgrad, Olympiakos siegt im Derby und verschärft Panathinaikos-Krise

Bayern besteht in der "Hölle" von Belgrad und siegt mit 85:80 bei Roter Stern! "Die Münchner zeigen sich hier sehr diszipliniert und in der 1. Halbzeit mit einem fast perfekten Spiel. Das Wackeln in der 2. Hälfte haben sie überstanden, weil sie die Ruhe bewahrt haben. Eine sehr erwachsene Leistung der Münchner in allen Bereichen", lobt MagentaSport Kommentator Michael Körner. "Wir hatten ein paar harte Momente, aber haben es geschafft, unser Spiel zu machen. Auch als Roter Stern einen kurzen Lauf hatte, sind wir cool geblieben und haben uns an den Plan gehalten. Am Ende haben wir uns den Sieg verdient", fasst es Andreas Obst zusammen, der mit 16 Punkten bester Werfer auf Seiten der Münchner war. Für Bayern-Trainer Svetislav Pesic war es eine besondere Rückkehr zu seinem Ex-Klub, den er bereits zweimal trainierte. "Das ist kein normaler Sieg, sondern ein Sieg, der uns vielleicht nochmal eine Chance ermöglicht oder zumindest für Selbstbewusstsein sorgt", erklärt Pesic. Die Bayern haben derzeit drei Siege Rückstand auf einen Playoff-Platz. Am nächsten Donnerstag soll zuhause gegen Anadolu Efes Istanbul (ab 20.00 Uhr live bei MagentaSport) der nächste Sieg einfahren werden.

Olympiakos Piräus siegt im griechischen Derby: Es ist der 11. Sieg in Folge in der EuroLeague gegen Panathinaikos Athen. Durch die 4. Niederlage in Folge muss Panathinaikos Athen um die Teilnahme an den Play-Ins bangen. Der Vorsprung auf Platz 11 beträgt nur noch einen Sieg.

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen vom 30. Spieltag der EuroLeague. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es für den FC Bayern München in der EuroLeague am kommenden Donnerstag zuhause gegen Anadolu Efes Istanbul - live ab 20.00 Uhr bei MagentaSport. Zudem steht nächsten Mittwoch live ab 18.50 Uhr das Achtelfinalspiel der NINERS Chemnitz bei Cedevita Olimpija Ljubljana auf dem Programm. Ebenfalls live ab nächster Woche: Die Auftritte der Basketball-Nationalmannschaft der Frauen beim WM-Qualifikationsturnier in Frankreich. Die DBB-Auswahl ist als Gastgeber bereits für die Heim-WM in Berlin qualifiziert - trotzdem ist das Turnier ein wichtiger Härtetest. Los geht's am kommenden Mittwoch live ab 16.45 Uhr mit der Partie gegen Südkorea.

Roter Stern Belgrad - FC Bayern München 80:85

Nach zuletzt zwei Niederlagen feiert der FC Bayern den Auswärtssieg bei Roter Stern Belgrad. Für die Münchner ist es der 13. Saisonsieg. Roter Stern Belgrad kassiert die dritte Niederlage aus den vergangenen vier Spielen und verpasst somit den Sprung unter die Top 6.

Welt- und Europameister Andreas Obst geht in der Schlussphase voran und sichert dem FC Bayern den Auswärtssieg bei Roter Stern Belgrad. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=eGMyMWliNnZraHI1Mk5HN0Z0WnVPVUdyQlI1SkhvNXIrL0NvTHdsUG4zWT0=

Svetislav Pesic, Trainer FC Bayern: "Jedes Viertel ist wichtig, aber wenn ein Spiel, wie dieses, sehr eng ist, kann das 3. Viertel entscheidend sein. Wir sind da nicht so gestartet, wie wir das wollten. Wir wussten, dass Roter Stern viel besser spielen kann. Sie wurden aggressiver und konnten ein paar einfache Punkte erzielen. Trotzdem haben wir zu unserem Rhythmus zurückgefunden. Ich bin stolz gegen ein großes Team wie Roter Stern zu gewinnen. Das ist kein normaler Sieg, sondern ein Sieg, der uns vielleicht nochmal eine Chance ermöglicht oder zumindest für Selbstbewusstsein sorgt." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=SFlpc1JIS2JTMWowYmcrU3o4bzRmaElJOTQ5eUhhRWxPR2h2M0tjaldiOD0=

Andreas Obst, FC Bayern: "Es war von der ersten Sekunde an sehr intensiv. Besonders bei dieser Kulisse ist es nicht leicht deinen Rhythmus zu finden. Wir hatten ein paar harte Momente, aber haben es geschafft unser Spiel zu machen. Auch als Roter Stern einen kurzen Lauf hatte, sind wir cool geblieben und haben uns an den Plan gehalten. Am Ende haben wir uns den Sieg verdient!" Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=YjgvUXgrQUF0bEl6cGtPdXJMcjFEWkxabzZGL1dTL2lMVjkrT095SlZrbz0=

Olympiakos Piräus - Panathinaikos Athen 86:80

Piräus hat im griechischen Showdown die Nase vorn und siegt mit 86:80. Es war der 3. Sieg aus den vergangenen vier Partien, wodurch man Platz 3 festigt. Panathinaikos Athen hingegen muss um die Teilnahme an den Playoffs bangen. Durch die 4. Niederlage in Folge hat man nur noch 1 Sieg Vorsprung auf Platz 11.

Großer Jubel! Olympiakos Piräus feiert den 11. Sieg in Folge in der EuroLeague gegen Panathinaikos Athen. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=WEdXN2FTc2pwQzZIbEhBaStUY2NrUHVXaW91OVdBTFVsNWhiZktLQUl3TT0=

Basketball live bei MagentaSport

EuroLeague | 34. Spieltag

Dienstag, 10. März

ab 20.30 Uhr: Paris Basketball - Olympiakos Piräus

EuroLeague | 31. Spieltag

Mittwoch, 11.03.2026

ab 20.30 Uhr: Virtus Bologna - Partizan Belgrad

Donnerstag, 12.03.2026

ab 18.45 Uhr: AS Monaco - Olympiakos Piräus

ab 19.45 Uhr: Dubai Basketball - Baskonia Vitoria-Gasteiz

ab 20.00 Uhr: Die Konferenz der EuroLeague

ab 20.00 Uhr: FC Bayern München - Anadolu Efes Istanbul

ab 20.30 Uhr: Real Madrid - Valencia Basket

ab 20.45 Uhr: Panathinaikos Athen - Zalgiris Kaunas, Paris Basketball - ASVEL Villeurbanne,

Freitag, 13.03.2026

ab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Fenerbahce Istanbul

ab 20.15 Uhr: EA7 Emporio Armani Mailand - Maccabi Tel Aviv, FC Barcelona - Hapoel Tel Aviv

EuroCup | Achtelfinale

Mittwoch, 11.03.2026

ab 17.50 Uhr: Türk Telekom Ankara - BAXI Manresa

ab 18.50 Uhr: Cedevita Olimpija Ljubljana - NINERS Chemnitz

ab 18.50 Uhr: Buducnost VOLI Podgorica - U-BT Cluj-Napoca

ab 19.50 Uhr: Umana Reyer Venice - Dolomiti Energia Trento

WM-Qualifikation Frauen

Mittwoch, 11.03.2026

ab 16.45 Uhr: Deutschland - Südkorea

Donnerstag, 12.03.2026

ab 16.45 Uhr: Philippinen - Deutschland

Samstag, 14.03.2026

ab 20.15 Uhr: Deutschland - Frankreich

Sonntag, 15.03.2026

ab 15.15 Uhr: Kolumbien - Deutschland

Dienstag, 17.03.2026

ab 16.45 Uhr: Nigeria - Deutschland

