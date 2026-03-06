MagentaSport

3. Liga und Coupe de France live bei MagentaSport: Drittliga-Klubrekord mit 5 Siegen in Serie eingestellt! Sechzig klopft dank Volland im Aufstiegsrennen an: "Verfolgersituation tut uns gut"

Die Löwen liegen im Aufstiegsrennen der 3. Liga auf der Lauer! Nach dem 1:0 im Freitagabendspiel bei Viktoria Köln springt der TSV 1860 München vorerst auf den 4. Rang, ist punktgleich mit dem Relegationsplatz - und macht der Konkurrenz für das Wochenende Druck. "Im Moment haben wir einfach diesen Instinkt, keinen zu kriegen, dann aber auch einen zu machen und da zu sein. Das ist ein guter Lauf für uns. Wir sind nochmal enger zusammengerückt", sagt Trainer Markus Kauczinski über die wieder realistischen Aufstiegsambitionen. Fünf Siege am Stück bedeuten sogar den eingestellten Vereinsrekord in der 3. Liga - Kauczinski dazu: "Das interessiert mich nicht! Ich bin froh, dass wir jetzt so schadenlos rausgekommen sind."

Der Auswärtssieg in Köln ist schnörkellos und im Stil einer Spitzenmannschaft erarbeitet. Wohl genau für solche Abende geholt, wird "Bier-Chamäleon" Kevin Volland mit seinem Siegtreffer zum Matchwinner. "Wir stehen gut und nutzen Fehler aus, was top ist. Aber wir haben auch die ein oder anderen Prozentpunkte nach oben, wo wir uns verbessern können", bleibt der Ex-Nationalspieler selbstkritisch, verspürt aber auch Genugtuung: "Wir waren vor ein paar Spieltagen noch gefühlt die schlechteste Mannschaft, jeder hat uns durch den Kakao gezogen." Gemeint sind die verlorenen Spiele, die "Spitz auf Knopf" waren: "Jetzt ziehen wir sie und sind dran. Die Verfolgersituation tut uns gut."

MagentaSport Experte Fabian Klos lobt die "Charakterstärke" der Münchner und bilanziert: "Die Löwen und Kevin Volland haben nach einem sehr schlechten, dürftigen Saisonstart und einer mittelmäßigen Hinrunde an sich gearbeitet. Jetzt sind sie zurück im Aufstiegsrennen!" Obendrauf lässt TSV-Geschäftsführer Manfred Paula hinsichtlich einer Vertragsverlängerung von Stürmer Sigurd Haugen verlauten: "Wir sind auf einem guten Stand!"

Als Zehnter rangiert Viktoria Köln im Mittelfeld, Trainer Marian Wilhelm hadert mit der Effizienz seiner Schützlinge: "Wir machen ein richtig gutes Spiel und haben es über die komplette Strecke in der Hand. Du wünschst dir trotzdem, dass wir noch ein bisschen klarer und konsequenter sind und gerade in der Schlussphase Torgefahr ausstrahlen."

Doppelte Dramatik im Elfmeterschießen bei der Coupe de France! Lens und Toulouse schocken Lyon und Marseille im Viertelfinale auf fast identische Art und Weise: Das Viertelfinale der Coupe de France zwischen dem Dritten der Ligue 1, Olympique Lyon, und dem Zweiten RC Lens hält alles bereit, was das Fußballherz begehrt. Bei der Rückkehr zu seinem Heimatverein, wo er nach einer rund einjährigen Amtszeit im Januar 2025 entlassen wurde, erlebt Trainer Pierre Sage mit Lens eine Achterbahn der Gefühle: Die Gäste geben eine 2:0-Führung in der 94. Minute zum 2:2 her, lassen sich im Elfmeterschießen dann aber - das gilt vor allem für den Siegtorschützen und Weltmeister von 2018, Florian Thauvin - nicht aus der Ruhe bringen und ziehen mit 5:4 ins Halbfinale des französischen Pokals ein. Damit folgen sie dem Ligakonkurrenten Toulouse FC, der nach einem verblüffend ähnlichen Spielverlauf ebenfalls einen Coup landet und den Champions League-Teilnehmer Olympique Marseille, der seit 37 Jahren auf den Titelgewinn wartet, aus dem Wettbewerb wirft. In der regulären Spielzeit egalisiert der Elfte der Ligue 1 in Marseille zwei Rückstände zum 2:2, bewahrt beim 4:3 im Elfmeterschießen die Nerven und steht erstmals seit dem überraschenden Titelgewinn 2023 wieder im Halbfinale.

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips zur 3. Liga am Freitag und zu den Viertelfinalspielen der Coupe de France - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es mit der 3. Liga am Samstag ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr in den Einzelspielen, u.a. mit der Partie Energie Cottbus gegen Hansa Rostock - live bei MagentaSport.

3. Liga | 28. Spieltag

FC Viktoria Köln - TSV 1860 München 0:1

In der 38. Minute nutzt Kevin Volland einen Fehlpass im Spielaufbau von Kölns TorhüterArne Schulz und führt die Löwen auf die Siegerstraße. Danach verteidigen die Gäste das eigene Tor souverän und bringen den 5. Sieg in Serie mit nach Hause. Während Sechzig als Vierter zumindest über Nacht punktgleich mit Duisburg auf dem Relegationsplatz ist, bleibt Köln nach zwei Niederlagen am Stück mit 10 Punkten weniger auf dem 10. Rang.

Ein Moment der Stille: Mit einer Schweigeminute gedenkt die Viktoria der am Mittwoch an seiner Krebserkrankung verstorbenen Torwart-Legende Georg Koch. In Köln fungierte Koch von Juli 2021 bis November 2022 als Torwarttrainer und anschließend bis Mai 2023 als Teammanager. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UVVaOWJYOHc0Mis5T2hwQmpSV05WcGQzSG5OZVJxT2h4b0VYNGdjN1l6QT0=

Choreo im Gästeblock: Fast 2.000 mitgereiste Münchner läuten den Spieltag mit blau-goldenen Fahnen und einem kontrollierten Feuerwerk stimmungsvoll ein. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dGthUzA3SWFxUW5tZTNJTzhtRlc3UG9jVlp0U2t3ckN0WEZ0RVhrdG1aST0=

Markus Kauczinski, Trainer 1860 München: "Ich bleibe dabei: Wir wollen am Ball besser werden. Wir haben wieder viel zu oft und zu schnell den Ball verloren. Dann müssen wir viel verteidigen, aber das haben wir gut gemacht. Die Mannschaft setzt viel ein. Aber wir haben einen Weg vor uns, da noch zuzulegen. Natürlich wollen wir besser werden, aber das geht nicht auf Knopfdruck. Im Moment haben wir einfach diesen Instinkt, keinen zu kriegen, dann aber auch einen zu machen und da zu sein. Das ist im Moment ein guter Lauf für uns. Wir sind nochmal enger zusammengerückt. In den letzten Tagen sind auch Jungs zurückgekommen, die vorher weniger gespielt haben. Wir sind eine richtig gute Mannschaft geworden."

... über den eingestellten Drittliga-Vereinsrekord mit 5 Siegen am Stück: "Das interessiert mich nicht! Ich bin froh, dass wir jetzt so schadenlos rausgekommen sind. Wir haben den Anschluss geschafft. Jetzt heißt es erstmal erholen und dann haben wir noch ganz viele schwierige Aufgaben vor uns." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QkU1VC9Pa3djbHd3MmJwakZETGFqOXVmZ3A1MkdOSFlLNzlHTDB4dVVmaz0=

Kevin Volland, Siegtorschütze TSV 1860, über den aktuellen Löwen-Flow: "Wir arbeiten alle miteinander. Wir stehen auf dem Platz alle füreinander ein und haben gerade in der 2. Halbzeit die Kompaktheit. Wir haben es auch hinten raus sehr gut verteidigt. Die Verfolgersituation tut uns gut! Wir waren vor ein paar Spieltagen noch gefühlt die schlechteste Mannschaft, jeder hat uns durch den Kakao gezogen. Es waren auch alles Spiele, die Spitz auf Knopf waren. Jetzt ziehen wir sie und sind dran. Es war unser Ziel, dass wir im März, April dranbleiben. Wir müssen aber hart arbeiten. Wir stehen gut und nutzen Fehler aus, was top ist. Aber wir haben auch die ein oder anderen Prozentpunkte nach oben, wo wir uns verbessern können. Zum Beispiel, dass wir in der 2. Halbzeit ein bisschen mehr Entlastung bekommen."

... über seine Trinkgeste nach dem Sieg: "Meine Schwester wohnt in Köln und ihr Mann ist Kölner und sie sitzen zu zwölft auf der Tribüne. Ich freue mich für die. Wenn wir gewinnen, können sie den ein oder anderen Kölschkranz noch trinken. Ich bleibe natürlich auch da!"

... ob Kölsch für den Bayer Volland überhaupt ein richtiges Bier ist: "Man nimmt es an, wo man ist und passt sich an wie ein Chamäleon." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U2N3QU1jMk1ub1paeDR6VjBQblJ0QzRVbWJqMUl4TlpadzlCQkdUdWRHZz0=

MagentaSport Experte Fabian Klos über den erstarkten Kevin Volland: "Das ist Charakterstärke! Fußball hat nicht immer etwas mit Talent zu tun. Fußball ist ganz oft viel mehr harte Arbeit als Talent. Die Löwen und Kevin Volland haben nach einem sehr schlechten, dürftigen Saisonstart und einer mittelmäßigen Hinrunde an sich gearbeitet. Jetzt sind sie zurück im Aufstiegsrennen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SWljTTBMd3B2ODZleVA5YXh5U2xhSjF2dFJSVi9BMW1qcTA4MjdxTnpxdz0=

Manfred Paula, Geschäftsführer TSV 1860, vor dem Spiel über die Unterstützung der zahlreichen mitgereisten Anhänger: "Das ist unser Faustpfand. Wenn man sieht, dass wir zwischen 1.600 und 1.800 Zuschauer mitbringen, die uns anfeuern, ist das eine tolle Geschichte."

... ob das Löwen-Herz nach zuletzt 4 Siegen in Folge höherschlägt: "Auf jeden Fall, wir freuen uns darüber! Wir haben auch in der Phase kurz nach der Winterpause, als wir nicht so gepunktet haben, versucht, Ruhe zu bewahren - in dem Wissen, dass man wieder bei den Leuten ist, wenn man zwei, drei, vier Spiele hintereinander gewinnt. Ich versuche das alles mit ruhiger Hand zu begleiten."

... ob die älteste Mannschaft der Liga bei einem eventuellen Aufstieg verjüngt werden müsste: "Wir haben schon ein gewisses Alter, die Altersstruktur ist schon etwas einseitig. Allerdings haben wir auf der anderen Seite auch sechs bis acht Spieler, die zwischen 18 und 20 sind. Das ist die Zukunft. Es ist unser Plan, die Spieler, die wir aus dem Nachwuchsleistungszentrum einbringen können, künftig noch weiterzuentwickeln und mit ihnen die Zukunft zu gestalten."

... ob Leistungsträger Sigurd Haugen auch in der kommenden Saison für die Löwen auf Torejagd gehen wird: "Wenn ein Spieler so performt, ist es klar, dass er Begehrlichkeiten weckt. Wenn es nach uns geht, wollen wir ihn natürlich weiter im Löwen-Trikot sehen. Wir sind auf einem guten Stand!" Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cHRpcjZTZ3YyNzMvcmI2Q0NkdkRLY0wyUTk4Rkc0b0JYQkdWc0FxTHhnUT0=

Marian Wilhelm, Trainer Viktoria Köln: "Ich hätte mir drei Punkte gewünscht, aber wenn da oben 0:1 steht, hast du es nicht verdient. Am Ende geht es im Fußball um Tore, der Ball geht nicht rein. In der Schlussphase müssen wir die Spieldynamik nochmal verändern. Wenn wir vorne zwei Stürmer mit Torgefahr drin haben, dann brauchen wir mehr Bälle in der Box. Wir machen ein richtig gutes Spiel und haben es über die komplette Strecke in der Hand. Wir machen auch richtig gut die Qualitäten von München zu. Du wünschst dir trotzdem, dass wir noch ein bisschen klarer und konsequenter sind und gerade in der Schlussphase Torgefahr ausstrahlen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eHhkQ3I4bmM1S0R1N1hQMUhtMmFLd01Nd3dydVlRTE9PZEdjbmNZR2JkND0=

Coupe de France | Viertelfinale

Olympique Lyon - RC Lens 4:5 i.E. (2:2)

Lens geht mit 2:0 zur Halbzeit in Führung, schaltet danach aber in den Verwaltungsmodus und kassiert nach einem verheerenden Patzer von Torhüter Robin Risser in der 4. Minute der Nachspielzeit den Ausgleich durch Lyons Remi Himbert. Lens-Ersatzspieler Arthur Masuaku sieht in der 64. Minute wegen Meckerns außerhalb des Spielfeldes die Rote Karte. Die Hausherren können den psychologischen Vorteil im anschließenden Elfmeterschießen, in dem Moussa Niakhaté als einziger Spieler verschießt, nicht nutzen. Der Weltmister von 2018, Florian Thauvin, macht den Halbfinaleinzug für die Gäste mit dem entscheidenden Elfmeter perfekt.

Mit Florian Thauvin beginnt das Spektakel, mit Florian Thauvin endet es: Alle Tore der regulären Spielzeit vom 1. Tor von Lens über den tragischen Fehlschuss von Moussa Niakhaté bis zum entscheidenden Elfmeter im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dk10MENzL2UvOXgzeU9pcmZ2TDlqNjJMWjhvTHoxMWFkMkNia0JwZ1FyND0=

Olympique Marseille - Toulouse FC 3:4 i.E. (2:2)

Toulouse startet nach 20 Sekunden mit dem Strafstoß gegen sich und dem anschließenden Gegentreffer denkbar schlecht in das Viertelfinale, hat mit dem Ausgleich nach einer Ecke in der 13. Minute aber schnell eine Antwort parat. Nach der Pause brauchen die Gäste - wieder mit einem erfolgreichen Eckstoß - nur 4 Minuten, um die erneute Führung von Marseille per Traumtor von Igor Paixao wettzumachen. Im Elfmeterschießen verschießt aufseiten der Gäste nur Cristian Casseres, während Leonardo Balerdi und Ethan Nwaneri für den Vierten der Ligue 1 am Punkt glücklos sind.

Torreiche 90 Minuten und ein am Boden zerstörter Ethan Nwaneri nach dem entscheidenden Elfmeter: Toulouse steht unter den letzten Vier im französischen Pokal. Alle Tore der regulären Spielzeit sowie die entscheidenden Elfmeter im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RUxwaFlBMVdjN0xFTVFQK0J4N1VTRll4RWpLZnh5VGF2RjVjT1hBZS90QT0=

