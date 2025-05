CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

CSU-Fraktion zur Lehrkräfteausbildung: Lehramtsstudium stärker an Berufspraxis ausrichten und Praktika ausbauen

München (ots)

Die Staatsregierung veröffentlicht heute das Gutachten der Lehrerbildungskommission. Die Kommission empfiehlt eine Weiterentwicklung der Lehrkräfteausbildung, u.a. durch stärkere Vermittlung sogenannter "Core Practices", also Kerntätigkeiten der späteren beruflichen Praxis. Auch Praktika für künftige Lehrkräfte sollen künftig eine stärkere Rolle spielen. Damit greift das Gutachten zwei wesentliche Aspekte auf, die die CSU-Fraktion bereits vor knapp einem Jahr in einem Antrag an den Bayerischen Landtag formuliert hat.

Die Vorsitzende des Arbeitskreises Bildung und Kultus Dr. Ute Eiling-Hütig betont:

"Praktika spielen in der Lehrkräfteausbildung bereits jetzt eine wichtige Rolle, denn sie helfen bei der Berufswahlentscheidung und der Vorbereitung auf den späteren Beruf. In Bayern wollen wir die Rolle der Praktika weiter stärken, beispielsweise durch enge Kooperationen mit den Universitäten, gezielte Fortbildungen für Praktikumsbetreuerinnen und -betreuer oder die Zuweisung von Anrechnungsstunden. Insoweit sind wir uns mit der Lehrerbildungskommission vollkommen einig. Die empfohlene Verlängerung der Regelstudienzeit im Lehramtsstudium sehen wir mit Blick auf die Attraktivität des Berufs allerdings kritisch. Auch die geforderte Abschaffung des eigenverantwortlichen Unterrichts im Vorbereitungsdienst wird sich nicht so schnell realisieren lassen, da das die Unterrichtsversorgung gefährden würde. Zu wünschen wäre hingegen, dass das Gutachten dazu beiträgt, den Stellenwert des Lehramtsstudiums an den Universitäten zu stärken. Auch die Lehrerbildung hat echte Exzellenz verdient."

Die stellvertretende Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion Tanja Schorer-Dremel ergänzt:

"Das Lehramtsstudium muss sich an der Tätigkeit als Lehrkraft ausrichten, nicht umgekehrt. Bayern legt zurecht großen Wert auf eine wissenschaftliche Lehrkräfteausbildung. Trotzdem sollten berufspraktische Aspekte bereits im Studium noch stärker in den Vordergrund rücken. Themen wie Inklusion oder der Umgang mit Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten sind deshalb bereits fester Bestandteil unserer Studienpläne. Wenn wir diese fachübergreifenden 'Core Practices' weiter ausbauen und dabei Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, den Umgang mit Mobbing, das Führen von Elterngesprächen oder ein generelles Arbeitsmanagement intensiv vermitteln, nützt das letztlich Schülerinnen und Schülern wie Lehrkräften gleichermaßen. Ich danke der Lehrerbildungskommission für ihren wertvollen Input."

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell