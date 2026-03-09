ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 10. März 2026, 22:50 Uhr im Ersten

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen: Die Gäste: Boris Palmer (Oberbürgermeister Tübingen) Dietmar Bartsch (Die Linke, haushaltspolitischer Sprecher) Florence Gaub (Militär- und Sicherheitsexpertin) Hubertus Meyer-Burckhardt (Moderator und TV-Produzent) Julie Kurz (ARD) Helene Bubrowski (Table.Briefings) Die Wahl in Baden-Württemberg und die Folgen für die Bundesregierung Darüber diskutieren der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, und der haushaltspolitische Sprecher der Linken, Dietmar Bartsch. Kriege im Nahen Osten und der Ukraine Im Studio: die Militär- und Sicherheitsexpertin Florence Gaub. Es kommentieren: der Moderator und TV-Produzent Hubertus Meyer-Burckhardt, die ARD-Korrespondentin im Hauptstadtstudio, Julie Kurz, und die Chefredakteurin von Table.Briefings, Helene Bubrowski. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

