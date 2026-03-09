ARD Das Erste

"Tschernobyl 86 - Der Super-GAU": ein dokumentarischer Thriller über die Schockwellen der Katastrophe | ab Montag, 13. April 2026 in der ARD Mediathek und am selben Tag um 23:05 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Am 26. April 1986 explodiert Block 4 im Kernkraftwerk Tschernobyl. Ein Super-GAU mitten im Kalten Krieg. Niemand hat mit einer solchen Katastrohe gerechnet. Niemand ist darauf vorbereitet. Alle sind überfordert angesichts des Ernsts der Lage. 40 Jahre danach erzählt "Tschernobyl 86 - Der Super-GAU", wie die Menschen versuchen, mit der Nuklearkatastrophe fertig zu werden. Die Bilder von damals wirken erschreckend aktuell: Wieder verlaufen Grenzen und Konflikte zwischen Ost und West, wieder ist der Krieg zurück in Europa, belauern sich Atommächte gegenseitig und rüsten gegeneinander auf.

"Tschernobyl 86 - Der Super-GAU" von Volker Heise ("Gladbeck", "Schockwellen", "Berlin 45") beruht zu 100 Prozent auf Originalarchivbildern. Die Aufnahmen wurden akribisch recherchiert und stammen zum Teil aus Archiven in der Ukraine. Chronologisch erzählt der 90-minütige Dokumentarfilm ab dem Moment der Explosion anhand von politischen Akteuren entlang der sich überschlagenden Ereignisse. Menschen sind unmittelbar zu erleben, wie ihnen die Zeit davonläuft, wie sie ihre Angst nicht länger verbergen, wie sie sich unter Lebensgefahr in die radioaktive Gefahrenzone begeben, um in einem Kraftakt das Schlimmste zu verhindern. Der Dokumentarfilm erinnert mit der tickenden Uhr an die Tage und Wochen nach der Atomkatastrophe.

Dokumentarfilmer Volker Heise über die Reaktorkatstrophe von Tschernobyl und seinen Film: "Tschernobyl ist keine abgeschlossene Geschichte, die uns nichts mehr angeht, sondern eine Parabel über die technische Zivilisation und ihre Krisen. Unvorhergesehene Ereignisse verändern von einem Tag zum anderen unseren Alltag, verschärfen gesellschaftliche Widersprüche und setzen kaum noch zu kontrollierende Dynamiken in Gang, zuletzt während der Corona-Pandemie. ,Tschernobyl 86 -Der Super-GAU' ist ein ferner Spiegel."

"Tschernobyl 86 - Der Super-GAU" ist eine Produktion von Film Five GmbH Berlin im Auftrag von rbb, NDR, SWR sowie BR, MDR, Radio Bremen, WDR für die ARD. Die Redaktion haben federführend Simone Reuter (rbb), Timo Großpietsch (NDR) und Antje Stamer (SWR).

Ein ausführliches Pressedossier steht ab sofort im Presseservice unter https://pressekits.daserste.de/tschernobyl-86 zur Verfügung.

Im Vorführraum können akkreditierte Journalisten einen ersten Rohschnitt des Dokumentarfilm sichten.

Fotos unter www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell