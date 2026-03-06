ARD Das Erste

CAREN MIOSGA

am Sonntag, 8. März 2026, um 22:00 Uhr, live im Ersten

Das Thema:

"Nach der Wahl in Baden-Württemberg"

Am Sonntag entscheiden die Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg, welche Partei künftig die Regierung führen soll. Nach 15 Jahren grüner Regierung unter dem scheidenden Landeschef Winfried Kretschmann liefern sich die CDU mit Manuel Hagel und die Grünen mit Cem Özdemir ein Kopf-an-Kopf-Rennen in den Umfragen. War Özdemirs Abgrenzung zur eigenen Partei die richtige Strategie? Hatte die öffentliche Kontroverse über Hagels umstrittene Aussage über Schülerinnen im Jahr 2018 noch Einfluss auf das Wahlergebnis? Bestätigen sich die aktuellen Umfragezahlen für die AfD am Wahlabend? Und welche Lehren lassen sich aus dem Wahlergebnis für die Bundespolitik ziehen?

Die Gäste:

Daniel Günther (Ministerpräsident Schleswig-Holstein, CDU)

Franziska Brantner (Co-Bundesvorsitzende, Bündnis 90/Die Grünen)

Robin Alexander (Journalist und Publizist, Podcast "Machtwechsel")

