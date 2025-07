VKE-Kosmetikverband

GOOD BEAUTY WEEK 2025: Good for you. Good for the planet.

Ein Statement für nachhaltige Schönheit

Berlin, Leizen (ots)

Heute startet die GOOD BEAUTY WEEK 2025, die größte Multibrand-Beauty-Kampagne der selektiven Beauty. Unter dem Motto "Good for you. Good for the planet." setzt die mittlerweile vierte Ausgabe vom 14. bis 20. Juli erneut ein starkes Zeichen für Verantwortung, Transparenz und Innovation in der Branche. Eine umfangreiche Aktionswoche mit Handelspartnern, Online-Formaten, Social-Media-Kampagnen und einem Auftakt-Event - dem GOOD BEAUTY DAY - macht nachhaltige Kosmetik für alle erlebbar.

In Anlehnung an das bewährte Konzept beteiligen sich Marken, welche die relevantten Kriterien erfüllt haben. Diese umfassen umweltschonende Verpackung, vegane und klimafreundliche Inhaltsstoffe, ressourcenschonende Produktionsverfahren sowie transparente Unternehmensführung und soziale Verantwortung.

Mit dieser Aktion wird eine echte Veränderung angestrebt, um den nachhaltigen Ansatz in der Branche zu stärken und bei den Verbraucher*innen sichtbar zu machen. Bereits 2022 haben sich zahlreiche Marken und Retailer dem Sustainability Beauty Pact angeschlossen, um gemeinsam Verantwortung für ökologische und soziale Herausforderungen zu übernehmen. Die Einführung der Green Charta sowie definierte Nachhaltigkeits-KPIs gewährleistet seither Transparenz und Messbarkeit innerhalb der Branche.

Innovativ und gemeinschaftlich: Auch 2025 fließen Mittel direkt in den Naturschutz; erneut mit einer Spende an das Bergwaldprojekt e.V., das sich für den Erhalt heimischer Wälder einsetzt. Zudem motiviert die 30-Tage-Challenge Konsument:innen, nachhaltige Routinen langfristig zu etablieren.

Andreas Fuhlisch, Geschäftsführer des VKE-Kosmetikverbands, betont:

"Nachhaltigkeit ist kein Marketing-Gag, sondern unsere gemeinsame Verpflichtung und die DNA vieler Unternehmen der selektiven Beautybranche. Die GOOD BEAUTY WEEK verdeutlicht eindrücklich: Wer aufmerksam konsumiert, beeinflusst Umwelt, Branche und letztlich sich selbst."

Die Initiative wird bundesweit am POS und digital sichtbar. Teilnehmende Händler sind: flaconi, Douglas, Müller, Sephora, parfumdreams, Galeria, Parfümerien der Beauty Alliance und Wir Für Sie. Hier finden Kund:innen edukative Inhalte, gezielte Produktplatzierungen sowie Gewinnspiele.

Zum Auftakt fand am 14.07. der GOOD BEAUTY DAY im St.Oberholz Retreat statt - ein inspirierender Tag für eine kuratierte Gruppe an Creators, engagierten Persönlichkeiten und Branchenexpert:innen. Gespräche, Impulse und Begegnungen inmitten eines nachhaltigen Retreat-Settings boten den perfekten Rahmen - von Key Notes und Panels bis hin zu achtsamen Formaten wie Yoga und Sound Bath.

Auch Domitila Barros, Aktivistin, Unternehmerin und ehemalige Miss Germany, war als Panelgast vor Ort: "Nachhaltigkeit ist für mich keine Option, sondern eine Selbstverständlichkeit. Gerade in der Beautybranche müssen wir hinterfragen, was wir konsumieren und welchen sozialen und ökologischen Fußabdruck wir dabei hinterlassen", so Barros. "Deshalb unterstütze ich Initiativen wie die GOOD BEAUTY WEEK, die genau diesen Dialog anstoßen. Wahre Schönheit beginnt da, wo Verantwortung nicht aufhört."

Die GOOD BEAUTY WEEK (14.-20. Juli 2025) ist die Weiterentwicklung der früheren Green Beauty Week, welche 2021 ins Leben gerufen. Weitere Informationen, teilnehmende Marken sowie die Informationen zum Gewinnspiel stehen auf www.goodbeautyweek.com bereit. Interviews, Bildmaterial und auch Videos stehen über den Drive zur Verfügung.

Der VKE-Kosmetikverband ist die Interessenvertretung für die Hersteller und Distributeure im Selektiven Kosmetikmarkt und bietet unter dem Motto "Connect Beauty To Grow" unterschiedliche Plattformen und Formate zum Austausch zwischen und mit den Stakeholdern an.

