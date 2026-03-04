ARD Das Erste

Laschet bei „maischberger“ zu Rückholaktion aus Golfstaaten: „Wenn ein deutscher Staatsbürger in Not ist, müssen wir alles tun, um ihm zu helfen.“

Köln (ots)

Der CDU-Außenpolitiker Armin Laschet hat die Verantwortung der Bundesregierung für in den Golfstaaten gestrandete Deutsche bekräftigt. "Wenn irgendwo ein deutscher Staatsbürger, warum auch immer, in Not ist, müssen wir alles tun, um ihm zu helfen", sagte Laschet in der ARD-Talksendung "maischberger". Das müsse „das erste Signal sein“. Auch wenn es keine formelle Reisewarnung für die Golfregion gegeben habe, die „Bundesregierung muss sich kümmern“

Gleichzeitig äußerte der CDU-Politiker Kritik an der Reisebranche. Zwar habe es keine formelle Reiswarnung gegeben, aber „man hat ja gesehen, dass zwei riesige Schiffe Flugzeugträger aufmarschiert sind“, sagte Laschet. „Wie ein Reiseveranstalter dann noch auf die Idee kommen kann, eine Kreuzfahrt mit 3500 Menschen in ein solches Gebiet zu machen. Da muss man sich fragen.“

Seinen Parteifreund, Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), verteidigte Laschet. Wadephul hatte seine Aussage, dass Auswärtige Amt vor Reisen in die Golfregion gewarnt, korrigieren müssen. „Er hat sich entschuldigt, weil er dieses Instrumentarium formelle Reisewarnung gemeint hat. Warnungen gab es vorher Also es kann jedem passieren“, sagte Laschet bei „maischberger“.

„maischberger“ ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell