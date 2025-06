3sat

Wissenschaft in der Vertrauenskrise: "WissenHoch2" in 3sat

Kosmologie, Elementarteilchenphysik und die Bewusstseinsforschung sind in Sackgassen geraten. Steht die Menschheit vor der Revolution des Weltbilds, oder kann sie die komplexe Realität schlicht nicht erkennen? Mit dieser Frage befasst sich Ingolf Baur in der Wissenschaftsdokumentation "Forschung extrem – unser Weltbild am Limit?" am Donnerstag, 12. Juni 2025, um 20.15 Uhr. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen in "SCOBEL" über "Wissenschaft in der Vertrauenskrise". Wissenschaft bringt Fortschritt und Orientierung – solange sie beschreibt, was ist. Doch Fälschungen und KI-generierte Fake-Wissenschaft bringen diese Sicherheit ins Wanken. Beide Sendungen sind ab Sendetag, 6.00 Uhr, in der 3satMediathek abrufbar.

Ratlosigkeit bei Schwarzer Materie, Magma und Elementarlosigkeit Wissenschaftsjournalist und "nano"-Moderator Ingolf Baur macht sich in der Dokumentation "Forschung extrem – unser Weltbild am Limit?" auf zu den Grenzgebieten menschlicher Erkenntnis. In Mývatn im Norden Islands trifft er Yan Lavallée, Professor für Magmatische Petrologie und Vulkanologie. Dieser forscht im Feld der experimentellen Vulkanologie, Spezialgebiet: Magma. Denn der Stoff, aus dem die Erde geformt ist, ist noch weitgehend unbekannt. Am CERN in Genf tappt Elementarteilchenphysikerin Cristina Lazzeroni im Dunkeln, denn neue plausible Theorien für den Aufbau der allerkleinsten Grundbausteine der Materie fehlen. Auch bei den Kosmologen passen die Messungen der mysteriösen "dunklen Energie", die den Kosmos auseinandertreibt, nicht zusammen. Doch ein Weltbild, das größer und umfassender wäre als Einsteins Relativitätstheorie ist nicht in Sicht. In London versucht Bewusstseinsforscher Steve Fleming herauszufinden, warum der Mensch überhaupt die Welt wahrnimmt und Empfindungen hat. Womöglich lässt sich durch jahrzehntelange Meditation erfahren, wie das Bewusstsein funktioniert? Lama Tilmann Lhündrup aus dem Schwarzwald ist davon überzeugt: Meditation ist eine Wissenschaft, die dem Menschen hilft, ganz viele Annahmen über die Wirklichkeit einmal beiseitezulassen

Betrug und Fälschungen im Wissenschaftsbetrieb mit KI

Im Anschluss daran, um 21.00 Uhr, folgt die letzte Sendung mit Gert Scobel: In "SCOBEL ‒ Wissenschaft in der Vertrauenskrise". Wissenschaftliche Redlichkeit und die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis sind die Vertrauensgrundlage der modernen Wissenschaft. Doch Betrug und Fälschungen gibt es zunehmend auch an Hochschulen und Forschungsinstituten. Was kommt auf die Gesellschaft zu, wenn Künstliche Intelligenz in den Wissenschaftsbetrieb Einzug hält? Eine Studie mit KI zu fälschen, ist inzwischen kinderleicht. Über diese Krise in der Wissenschaft diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen: Alena Buyx, Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der TU München, Carsten Könneker, Wissenschaftsjournalist und Redaktionsleiter bei "Spektrum der Wissenschaft" und Bernhard Sabel, bis September 2023 Leiter des Instituts für Medizinische Psychologie an der Medizinischen Fakultät der Universität Magdeburg.

Letzte Sendungen mit Gert Scobel in 3sat

Mit der "SCOBEL"-Sendung "Wissenschaft in der Vertrauenskrise" verabschiedet sich Gert Scobel in den Ruhestand. Am Sonntag, 15. Juni 2025, 18.00 Uhr, ist er ein letztes Mal in 3sat mit einer neuen Ausgabe der "Buchzeit" zu sehen. "Für mich ist Gert Scobel unbestritten 'Mr. 3sat'", sagt 3sat-Senderchefin Natalie Müller-Elmau. "Wie kein anderer prägte er den Drei-Länder-Sender mit seinen Moderationen, seinen Sendungen, seinem untrüglichen Gespür für Inhalte und seiner großen Leidenschaft, auch komplexeste Themen verständlich zu vermitteln. Von 'Kulturzeit' bis 'SCOBEL' – Gert Scobel war es immer wichtig, die Zuschauerinnen und Zuschauer mit seiner Begeisterung für Kultur und Wissenschaft anzustecken. 'Unterhaltung mit Erkenntnisgewinn' war stets seine Maxime – eine Devise, die uns auch weiterhin in unserer Arbeit leiten wird."

"WissenHoch2" – ein Thema, zwei Formate: Um 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante wissenschaftliche Fragen; um 21.00 Uhr diskutiert Gert Scobel das Thema mit seinen Gästen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen.

