"WissenHoch2" in 3sat über Intelligenz und schlaue Insekten

Intelligenz wird oft mit kognitiven Fähigkeiten und Problemlösungsvermögen assoziiert. Studien zeigen, dass Intelligenz Erfolg und Gesundheit fördert, indem sie analytisches Denken und fundierte Entscheidungen unterstützt. Die Integration von künstlicher Intelligenz in Bildung und Forschung bietet neue Möglichkeiten. Wie diese aussehen und was Intelligenz ausmacht, darüber diskutiert Gert Scobel in "SCOBEL – Intelligenz" am Donnerstag, 5. Juni 2025, 21.00 Uhr mit seinen Gästen (Erstausstrahlung). Zuvor, um 20.15 Uhr, ist die Wissenschaftsdokumentation "Smarte Insekten – Wie winzige Gehirne Geniales leisten" zu sehen. Die Sendung "SCOBEL" ist ab Sendetag zehn Jahre lang in der 3satMediathek verfügbar, die Wissenschaftsdokumentation ist bereits jetzt in der 3satMediathek abrufbar.

Über kognitive, emotionale und künstliche Intelligenz

KI kann personalisierte Lernwege schaffen, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind und so die kognitiven Fähigkeiten fördern. Durch adaptive Lernplattformen und intelligente tutorielle Systeme können Schulkinder und Studenten in ihrem eigenen Tempo lernen und gezielt unterstützt werden. Gleichzeitig wirft der Einsatz von KI ethische Fragen auf, insbesondere in Bezug auf Datenschutz und die Verstärkung bestehender Ungleichheiten im Bildungsbereich. Kann KI dazu beitragen, die Grenzen zwischen Intelligenz und Dummheit weiter zu verwischen, indem sie nicht nur kognitive, sondern auch emotionale Intelligenz fördert? Könnte dies zu einer Gesellschaft führen, in der fundierte Entscheidungen und reflektiertes Handeln die Norm sind? Oder spielen letztendlich Eigenschaften wie Selbstbewusstsein, Disziplin, Zivilcourage oder Fantasie eine viel größere Rolle im Leben als kognitive Stärke, Intelligenz und KI? Darüber diskutiert Gert Scobel mit Karoline Wiesner, Professorin für Komplexitätswissenschaft am Institut für Physik und Astronomie der Universität Potsdam, Katharina Zweig, Professorin für Informatik der TU Kaiserslautern, wo sie den deutschlandweit ersten Studiengang Sozioinformatik schuf, sowie Jakob Pietschnig, Leiter des Arbeitsbereichs für "Differentielle Psychologie und Psychologische Diagnostik" am Institut für Psychologie der Entwicklung und Bildung an der Universität Wien.

Winziges Gehirn, hochintelligent: Insekten

Wie intelligent Insekten sind, zeigt die Wissenschaftsdokumentation "Smarte Insekten – Wie winzige Gehirne Geniales leisten" um 20.15 Uhr. Denn Wespen, Bienen oder Hummeln haben zwar winzige Gehirne, aber sie sind hochintelligent. Sie können Gesichter erkennen, perfekt navigieren und schwierige Denkaufgaben lösen. Neue Forschung zeigt: Der Mensch hat Insekten lange unterschätzt.

