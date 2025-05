"SCOBEL – Gemeinsam gegen Demenz" bei "WissenHoch2" in 3sat

3sat

Mainz

Bereits 1,8 Millionen Menschen waren 2023 in Deutschland von Demenz betroffen. Studien zeigen: Die Zahl der Erkrankungen wird in den nächsten Jahren stark steigen. Über mögliche Lösungen und Maßnahmen diskutiert Gert Scobel in der Sendung "SCOBEL – Gemeinsam gegen Demenz" am Donnerstag, 15. Mai 2025, um 21.00 Uhr (Erstausstrahlung) mit seinen Gästen. Zuvor, 20.15 Uhr, zeigt 3sat im Rahmen von "WissenHoch2" die Dokumentation "Anders im Kopf – Neurodiversität als Stärke"; sie ist bereits jetzt in der 3satMediathek abrufbar, die SCOBEL-Sendung ist am Sendetag ab 6.00 Uhr dort ebenfalls verfügbar.

Die Pflege und psychosoziale Betreuung von Demenzkranken ist extrem aufwendig. Die aktuelle Forschung zeigt, dass regelmäßige soziale Kontakte und gemeinsame Aktivitäten den Krankheitsverlauf bei Demenzkranken verlangsamen können. Doch die vorhandenen Pflegekräfte reichen bei Weitem nicht aus. Wie kann die soziale Isolation von Demenzkranken verringert werden? Welche präventiven Maßnahmen können umgesetzt werden, um die Inzidenz von Demenz zu senken? Und welche innovativen Pflegekonzepte könnten die Lebensqualität von Demenzkranken verbessern und die Belastung der Pflegekräfte reduzieren? Darüber diskutiert Gert Scobel in der Sendung mit der Neurologin Christine von Arnim, Direktorin der Klinik für Geriatrie an der Universitätsmedizin Göttingen, der Pflegewissenschaftlerin Annette Riedel, Hochschule Esslingen mit den Schwerpunkten Pflegewissenschaft und Ethik und seit 2020 Mitglied im Deutschen Ethikrat, sowie dem Epidemiologen Wolfgang Hoffmann, Geschäftsführender Direktor des "Institut für Community Medicine" an der Universitätsmedizin Greifswald und Leiter des Bereichs "Versorgungsepidemiologie und Community Health".

Zuvor, um 20.15 Uhr, zeigt 3sat die Wissenschaftsdoku "Anders im Kopf – Neurodiversität als Stärke". Die psychische Vielfalt rückt immer stärker in den Blick der Wissenschaft. Anstatt nach Fehlern in biologischen Prozessen des Gehirns sucht ein neuer Forschungsansatz in der Psychiatrie nach dem evolutionären Sinn von psychischen Besonderheiten. Schwache Ausprägungen von psychischen Erkrankungen wie Autismus oder Depressionen können die Gemeinschaft bereichern. Trotzdem erfahren viele Betroffene durch Stigmatisierung noch immer starke Einschränkungen im sozialen und beruflichen Leben.

"WissenHoch2" – ein Thema, zwei Formate: Um 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante wissenschaftliche Fragen; um 21.00 Uhr diskutiert Gert Scobel das Thema mit seinen Gästen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen.

