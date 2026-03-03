PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 4. März 2026, 22:50 Uhr im Ersten

  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen:

Die Gäste:
Armin Laschet (CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses)
Natalie Amiri (ARD-Nahostexpertin)
Carsten Maschmeyer (Unternehmer und Investor)
Werner Sonne (Journalist und Autor)
Iris Sayram (ARD-Hauptstadtstudio)
Daniel Friedrich Sturm (Der Tagesspiegel)

Krieg im Nahen Osten und Zukunft des Iran
Im Gespräch: der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Armin Laschet (CDU), und die ARD-Nahost-Expertin Natalie Amiri.

Donald Trumps Zollpolitik und Lage der deutschen Wirtschaft
Im Studio: der Unternehmer und Investor Carsten Maschmeyer.

Es kommentieren: der Journalist und Autor Werner Sonne, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, Iris Sayram, und der Leiter des Hauptstadtbüros des Tagesspiegel, Daniel Friedrich Sturm.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

