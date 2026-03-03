ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 4. März 2026, 22:50 Uhr im Ersten

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen: Die Gäste: Armin Laschet (CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses) Natalie Amiri (ARD-Nahostexpertin) Carsten Maschmeyer (Unternehmer und Investor) Werner Sonne (Journalist und Autor) Iris Sayram (ARD-Hauptstadtstudio) Daniel Friedrich Sturm (Der Tagesspiegel) Krieg im Nahen Osten und Zukunft des Iran Im Gespräch: der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Armin Laschet (CDU), und die ARD-Nahost-Expertin Natalie Amiri. Donald Trumps Zollpolitik und Lage der deutschen Wirtschaft Im Studio: der Unternehmer und Investor Carsten Maschmeyer. Es kommentieren: der Journalist und Autor Werner Sonne, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, Iris Sayram, und der Leiter des Hauptstadtbüros des Tagesspiegel, Daniel Friedrich Sturm. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

