Blue Moon Communication Consultants GmbH

Quo vadis Marketing in der Leistungselektronikbranche?

Chancen und Herausforderungen im digitalen Wandel

Nürnberg

Auf der diesjährigen PCIM Europe Messe in Nürnberg führte die Full-Service-Agentur BLUE MOON eine umfassende Marketingumfrage unter den führenden Unternehmen der Leistungselektronik durch. Die Ergebnisse zeigen deutlich: Die Branche befindet sich im Wandel. Die Relevanz von Social Media, Online Marketing und digitaler Kommunikation wächst. Zugleich spielen "traditionelle" Marketing-Tools wie Branding und PR weiterhin eine wichtige Rolle.

Markenidentität als solides Fundament des Erfolgs

Mehr als 90 Prozent der Befragten stufen eine klare Markenidentität als "Sehr wichtig" oder "Eher wichtig" ein. Damit ist die Branche sich einig: Eine starke, konsistente Marke ist essenziell, um im Wettbewerb sichtbar zu bleiben. Doch obwohl zwei Drittel ihre Marke als "Gut positioniert" einschätzen, bleibt in der strategischen Markenführung noch Potenzial. Viele Unternehmen legen den Fokus bisher auf visuelle Elemente wie Logos und Farbschemata. Die emotionale Aufladung der Marke - etwa mit einem gut gewählten Slogan - und ihre Verknüpfung mit Unternehmenswerten spielen bislang eine untergeordnete Rolle.

Pressearbeit bleibt wichtig - PR als Brücke zur Fachpresse

Die Umfrage zeigt: Trotz zunehmender Digitalisierung bleibt die klassische Pressearbeit für viele Unternehmen ein entscheidender Baustein im Kommunikationsmix. Gerade in der technologiegetriebenen Leistungselektronikbranche sind Fachartikel, Interviews und Unternehmens-News in renommierten Fachmedien weiterhin unverzichtbar, um Vertrauen aufzubauen und das Expertenimage zu stärken. Doch auch hier gilt: PR-Arbeit muss heute stärker in die digitale Welt integriert werden - sei es durch SEO-optimierte Pressemitteilungen, gezielter Ansprache von digitalen Fachportalen oder hybride Formate, die Print und Online miteinander verknüpfen.

Social Media - LinkedIn im Fokus

LinkedIn wird von der Mehrheit der Unternehmen genutzt, doch der Posting-Rhythmus ist ausbaufähig: Ein Drittel der Befragten postet "Seltener als wöchentlich", nur ein Viertel ist "Mehrmals pro Woche" aktiv. Hier zeigt sich Nachholbedarf, denn regelmäßige Präsenz ist entscheidend, um Fachkräfte, Partner und Kunden erfolgreich anzusprechen. Die größten Herausforderungen auf LinkedIn sind Content-Erstellung und -Planung (ca. 33 Prozent), Reichweitensteigerung (ca. 25 Prozent) sowie Engagement und Interaktion (ca. 25 Prozent). Nur etwa 16 Prozent nennen eine klare LinkedIn-Strategie und Zielgruppenansprache als Problemfeld.

Online Marketing - von der Website bis zur Leadgenerierung

Neben Social Media ist das digitale Marketing insgesamt im Aufwind: Websites, Blogs, Newsletter und SEO sind längst fester Bestandteil des Marketingmixes. Die Umfrage zeigt jedoch, dass viele Unternehmen ihre Online-Marketing-Aktivitäten noch nicht konsequent miteinander verzahnen: Content wird zwar produziert, aber nicht immer strategisch auf die Zielgruppen ausgerichtet oder entlang der Customer Journey eingesetzt. Hier liegt ein enormes Potenzial: Von der suchmaschinenoptimierten Website über digitale Kampagnen bis hin zu Marketing Automation - eine gezielte Strategie hilft Unternehmen dabei, ihre Online-Präsenz ganzheitlich zu gestalten und so die Reichweite, Interaktion und Leadgenerierung nachhaltig zu steigern. Nur so wird digitales Marketing zu einem echten Wachstumsmotor für die Branche.

BLUE MOON als Partner für Markenkommunikation

Als erfahrene Agentur für B2B-Kommunikation unterstützt BLUE MOON Unternehmen der Leistungselektronik dabei, ihre Marke strategisch aufzubauen und auf Social Media erfolgreich zu kommunizieren. Mit einem interdisziplinären Team aus PR-Profis, Social-Media-Spezialisten und Branding-, sowie Online-Experten begleitet BLUE MOON Unternehmen bei der Entwicklung maßgeschneiderter Konzepte - von der Strategie bis zur Content-Produktion. Die Umfrageergebnisse zeigen: Wer heute in eine starke Marke und digitale Präsenz investiert, hat morgen die Nase vorn.

