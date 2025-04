NDR Norddeutscher Rundfunk

Campylobacter-Infektion durch Geflügelfleisch - in Laboranalyse knapp die Hälfte der Fleischproben belastet

Hähnchen aus Supermärkten und Discountern, aber auch aus der Frischetheke und vom Metzger sind in vielen Fällen mit dem Durchfallbakterium Campylobacter belastet. Das ergab eine Stichprobe im Auftrag des NDR für das ARD Kompetenzcenter Verbraucher. Menschen, die sich durch den Verzehr mit dem Erreger infizieren, können schwere und langwierige Durchfallerkrankungen und Nervenschäden erleiden oder chronische Krankheiten entwickeln. Bei vorerkrankten oder immungeschwächten Menschen kann eine Infektion sogar zum Tod führen.

Für die NDR-Dokumentation "Die Tricks mit unseren Lebensmitteln" wurden 13 Hähnchenprodukte von Discounter, Supermarkt, Frischetheke und Metzger im Labor auf Campylobacter-Bakterien untersucht. Das Ergebnis alarmiert: Sechs Proben waren mit dem Keim belastet. Bei den belasteten Proben stammen vier aus konventioneller Tierhaltung, zwei aus Biohaltung.

In Deutschland infizieren sich jährlich rund 50.000 Menschen mit Campylobacter. Die Dunkelziffer liegt laut Experten noch deutlich höher. Der Keim gelangt im Schlachtprozess aus dem Darm der Tiere auf das Fleisch. Reinhild Benning von der Deutschen Umwelthilfe kritisiert: "Es gibt keine Strafen und Regulierungen, was Schlachthöfe konkret machen müssen, wenn sie die Werte überschreiten. Wir wissen, dass viele Geflügelschlachthöfe massive Hygieneprobleme haben." Benning sieht die Geflügelbetriebe, aber auch die Politik in der Verantwortung. "Die Haltung müsste dringend verbessert werden. Die Hühner müssten mehr Platz und Raum haben, damit sie nicht die ganze Zeit mit ihrem Kot in Berührung kommen. Hier muss die Geflügelindustrie dringend nachbessern."

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft erklärt dem NDR, dass es seit 2018 für Schlachtbetriebe ein Prozesshygienekriterium für Campylobacter gäbe. "Bei Überschreitungen der Grenzwerte sind Betriebe verpflichtet, Maßnahmen zur Verbesserung der Hygiene zu ergreifen."

Für die Campylobacter-Belastung von Hühnchen im Handel gibt es im Gegensatz zum Schlachtbetrieb keine Grenzwerte.

Mehr zum Thema in der Sendung:

"Die Tricks mit unseren Lebensmitteln" -

am Montag, 14. April 2025 im NDR Fernsehen von 21:00 Uhr bis 21:45 Uhr.

