NDR Norddeutscher Rundfunk

Mit Herzblut dabei trotz Verspätung: NDR Nordreportage-Serie zeigt Alltag von Bahn-Mitarbeitenden in Niedersachsen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Ob Zugausfälle, kaputte Gleise oder verstopfte Toiletten - wer für die Bahn arbeitet, braucht starke Nerven. Vom ICE bis zum Regionalzug haben Bahnunternehmen mit großen Problemen zu kämpfen. Mehr als jeder dritte Fernzug war im vergangenen Jahr unpünktlich, große Teile des Schienennetzes sind marode. Viele der Lokführerinnen, Werkstattmitarbeiter und Zugbegleiter der Deutschen Bahn (DB) und anderer Eisenbahnverkehrsunternehmen wie der NordWestBahn geben alles, um die Fahrgäste trotzdem bestmöglich ans Ziel zu bringen. Die neue Doku-Serie "Die Nordreportage: Im Einsatz für die Bahn" stellt die Mitarbeitenden jetzt in den Mittelpunkt, gibt Einblicke in den Bahnbetrieb mit seinen täglichen Herausforderungen in und um Niedersachsen und ist bei emotionalen Momenten in Zügen und Bahnhöfen dabei.

Sendehinweis: Alle vier Folgen "Im Einsatz für die Bahn" sind ab sofort in der ARD Mediathek verfügbar. Das NDR Fernsehen zeigt die Folgen vom 14. bis 17. April jeweils um 18.15 Uhr.

ICE-Zugchefin Anja Szeglat: "Wir sind ja immer gemeinsam an Bord"

Zugchefin Anja Szeglat kontrolliert nicht nur die Fahrkarten, sondern ist auch für die Sicherheit und das gesamte Personal im Zug verantwortlich - und immer dann gefragt, wenn es Probleme gibt in ihrem ICE. Der sollte jetzt eigentlich am Bahnhof Hamburg Dammtor abfahren, doch der Lokführer meldet: Der Zug hat keinen Strom. "Ernsthaft jetzt!?", fragt Szeglat ungläubig nach. Nun ist es ihre Aufgabe, die Fahrgäste über die Verspätung zu informieren und den Schaden für die Reisenden der Deutschen Bahn so klein wie möglich zu halten. "Viele Kollegen bitten bei Ansagen um Verständnis", sagt Szeglat. "Ich sage immer: Verständnis setzt Verstehen voraus. Deshalb erkläre ich immer alles." Später ordnet sie ein: "Es gibt Tage, die laufen nicht so gut. Aber wenn man das alles gut kommuniziert, wenn man das mit den Kunden zusammen macht, dann klappt es meistens auch. Wir sind ja immer gemeinsam an Bord." Szeglat ist eine der Mitarbeitenden verschiedener Bahnunternehmen und zugehöriger Betriebe, die der NDR für die vierteilige Dokureihe "Die Nordreportage: Im Einsatz für die Bahn" in Niedersachsen begleitet hat.

Die Dokureihe zeigt, unter welchem Druck die Mitarbeitenden der Bahnunternehmen jeden Tag stehen, was alles schiefgehen kann - aber auch, wie sehr sie trotzdem für Ihre Arbeit brennen. "Das Allerwichtigste ist, dass wir alle sicher von A nach B kommen", sagt Anne Heim, Triebfahrzeugführerin bei der NordWestBahn. "Die Fahrgäste sind in dem Moment meine Familie. Auf sie passe ich genauso auf wie auf meine Familie, die bei mir im Auto sitzt."

"Die Nordreportage: Im Einsatz für die Bahn" wurde mit Mitteln der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH gefördert.

Weitere Stimmen aus "Im Einsatz für die Bahn":

Günther Wollschläger, Gleisaufsicht am Hauptbahnhof Hannover, aus Einbeck:

"Es gab schon Reisende, die waren so wütend - und haben sich nachher bei mir entschuldigt. Und wenn es eine Woche später war: 'Ach, Sie waren ja auch da, entschuldigen Sie bitte, war nicht so gemeint'. Das ist von Fall zu Fall verschieden, aber man soll das alles nicht so negativ sehen."

Robin Rühmann, Bereichsdisponent Betriebszentrale Hannover, aus Hannover:

"Natürlich kriege ich im Freundeskreis Kritik mit. Ich nehme das immer alles mit Humor. Die Probleme lassen sich nicht von heute auf morgen lösen. Und ich versuche immer, mein Bestes dagegenzuhalten."

Anne Heim, Triebfahrzeugführerin bei der NordWestBahn, aus Sandkrug:

"Piloten - bei denen klatschen sie immer. Bei uns nicht, wenn wir pünktlich kommen. Aber liebe Worte oder mal ein 'Hallo!' - da freue ich mich drüber."

Anja Szeglat, ICE-Zugchefin, aus Rotenburg (Wümme):

"In meinem Bekanntenkreis höre ich regelmäßig: 'Auf den Job hätte ich ja keinen Bock.' Ich sage immer: 'Gott sei Dank gibt es noch ein paar Leute, die da Bock drauf haben, sonst würdest du nämlich immer mit dem Auto fahren müssen.'"

Mehr Infos zur NDR Dokureihe "Die Nordreportage"

In der NDR Dokureihe "Die Nordreportage" stehen Menschen im Mittelpunkt, die im Norden leben und vor einer spannenden persönlichen Herausforderung stehen. Das Kamera-Team ist mittendrin, ohne das Geschehen dabei zu beeinflussen. So entstehen authentische Filme, die die Zuschauer von der ersten Minute an packen und teilhaben lassen. Das NDR Fernsehen sendet die 30-minütigen Filme der Dokureihe immer montags bis donnerstags um 18:15 Uhr. Alle aktuellen Folgen von "Die Nordreportage" sind außerdem unter www.NDR.de/fernsehen/sendungen/die_nordreportage abrufbar.

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell