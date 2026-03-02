PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 3. März 2026, 22:50 Uhr im Ersten

München (ots)

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen:

Die Gäste:
Sahra Wagenknecht (BSW, Parteigründerin)
Bijan Djir-Sarai (FDP, ehemaliger Generalsekretär)
Gisèle Pelicot (Hauptanklägerin im Vergewaltigungsprozess von Avignon)
Anja Kohl (ARD)
Paul Ronzheimer (Axel Springer)
Gregor Peter Schmitz (Stern)

Situation im Iran und Eskalation im Nahen Osten
Darüber diskutieren der ehemalige FDP-Generalssekretär Bijan Djir-Sarai und die BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht.

Exklusiv bei maischberger: Gisèle Pelicot über ihren öffentlichen Vergewaltigungsprozess und ihre wiedergewonnene Zuversicht.

Es kommentieren: die ARD-Wirtschaftsexpertin Anja Kohl, der stellvertretende Bild-Chefredakteur Paul Ronzheimer und der Chefredakteur des Stern, Gregor Peter Schmitz.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

