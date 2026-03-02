ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 3. März 2026, 22:50 Uhr im Ersten

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen: Die Gäste: Sahra Wagenknecht (BSW, Parteigründerin) Bijan Djir-Sarai (FDP, ehemaliger Generalsekretär) Gisèle Pelicot (Hauptanklägerin im Vergewaltigungsprozess von Avignon) Anja Kohl (ARD) Paul Ronzheimer (Axel Springer) Gregor Peter Schmitz (Stern) Situation im Iran und Eskalation im Nahen Osten Darüber diskutieren der ehemalige FDP-Generalssekretär Bijan Djir-Sarai und die BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht. Exklusiv bei maischberger: Gisèle Pelicot über ihren öffentlichen Vergewaltigungsprozess und ihre wiedergewonnene Zuversicht. Es kommentieren: die ARD-Wirtschaftsexpertin Anja Kohl, der stellvertretende Bild-Chefredakteur Paul Ronzheimer und der Chefredakteur des Stern, Gregor Peter Schmitz. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

