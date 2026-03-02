ARD Das Erste

Die Paralympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026 in der ARD | Ab 11. März live im Ersten und ab 6. März bereits in der ARD Mediathek

München (ots)

50 Jahre nach den ersten Winter-Paralympics empfängt Italien vom 6. bis 15. März rund 600 Para-Athleten aus aller Welt, um in sechs verschiedenen Sportarten und insgesamt 79 Medaillenentscheidungen die jeweils Besten zu ermitteln. Die ARD berichtet umfangreich und crossmedial auf allen Ausspielwegen - informativ, hintergründig und emotional.

"Wie schön, dass die großartige Olympia-Stimmung noch nicht vorbei sein muss, sondern mit den Paralympics schon das nächste emotionale Sportereignis in Mailand und Cortina auf uns wartet! Wir hoffen sehr, dass möglichst viele Menschen unser breites Angebot- egal auf welcher Plattform - nutzen und an den beeindruckenden Leistungen der vielen Athletinnen und Athleten Anteil nehmen werden", so ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

An fünf Sendetagen gibt es täglich bis zu sechs Stunden live im Ersten, insgesamt werden rund 23 Stunden paralympischer Sport übertragen. Anders als bei Olympischen Spielen senden ARD und ZDF nicht im täglichen Wechsel. Das ZDF startet am 6. März, die ARD übernimmt am 11. März. Von Donnerstag bis Sonntag sind die Paralympics eingebettet in die Wintersportstrecken im Ersten. Moderatorin Julia Scharf meldet sich dann direkt aus Cortina d'Ampezzo, wo die Hälfte der Sportarten ausgetragen werden. An ihrer Seite wird die siebenfache Paralympics-Siegerin Anna Schaffelhuber als Expertin fungieren. Gemeinsam führen die Beiden an den ARD-Sendetagen durch das Programm.

Alle Medaillenentscheidungen sind außerdem in circa 130 Stunden Livestream zu sehen: auf bis zu vier parallelen Kanälen in der ARD Mediathek und bei sportschau.de. Auf sportschau.de und in der Sportschau-App haben die Paralympics ihr digitales Zuhause, mit Highlights, Analysen, Tageszusammenfassungen als Video, Audio und Text.

Für die ARD-Hörfunkwellen gibt es ebenfalls ein umfangreiches Angebot aus News, Stories, Talks und Interviews. Auf den Social-Media-Kanälen der Sportschau finden Userinnen und User emotionale und unterhaltsame paralympische Momente, die in Erinnerung bleiben.

Barrierefreiheit wird bei den Paralympics natürlich auch großgeschrieben. Die Audiodeskription für Sportfans mit Sehbeeinträchtigung wird beim MDR in Leipzig produziert, außerdem werden alle Wettbewerbe mit Live-Untertiteln versehen. ARD-Federführer für die Paralympischen Winterspiele in Mailand Cortina sind der Bayerische Rundfunk und der Mitteldeutsche Rundfunk.

Weitere Informationen zu den Übertragungen von den Paralympischen Winterspielen in der ARD: Paralympics 2026.

