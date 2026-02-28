ARD Das Erste

"Brennpunkt: Krieg in Nahost" heute, am 28. Februar 2026, 20:15 Uhr im Ersten

München

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 28. Februar, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (BR) aus.

28. Februar 2026

20:15 - 20:30 Uhr

Brennpunkt: Krieg in Nahost

Moderation: Christian Nitsche

Heute Morgen haben Israel und die USA den Iran angegriffen; auch im Visier: die politischen und geistlichen Führer des Landes. Der Iran wiederum antwortete mit Gegenangriffen, auch auf US-Stützpunkte im gesamten Nahen Osten. Wie geht es nun weiter? Ist ein großer Krieg zu befürchten? Kann es im Iran zu einem Regime-Change kommen? Und wie reagiert Deutschland auf die Entwicklungen? In einem "Brennpunkt" wird unter anderem mit dem Sicherheitsexperten Prof. Peter Neumann die aktuelle Lage analysiert.

Redaktion: Mira Barthelmann, Maximilian Burkhart, Stephan Keicher, Sebastian Kemnitzer

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

Im Verlauf des heutigen Tages wurden bereits zusätzliche extra-Ausgaben der "Tagesschau" im Ersten gesendet, die "Tagesthemen" heute Abend werden verlängert.

