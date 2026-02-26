ARD Das Erste

+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++ARD-Vorwahlumfrage Landtagswahl Baden-Württemberg: Grüne rücken nah an CDU heran

Köln (ots)

+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++

Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichen

ARD-Vorwahlumfrage Landtagswahl Baden-Württemberg: Grüne rücken nah an CDU heran

Am 8. März wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Würde schon am kommenden Sonntag eine neue Landesvertretung gewählt werden, kämen die Grünen aktuell auf 27 Prozent (+4 im Vergleich zu Mitte Januar; Landtagswahl 2021: 32,6 Prozent). Die CDU käme auf 28 Prozent (-1; Landtagswahl 2021: 24,1 Prozent). Die SPD läge bei 7 Prozent (-1 zu Januar, Landtagswahl 2021: 11,0 Prozent). Die FDP läge bei 6 Prozent (+1 zu Januar; Landtagswahl 2021: 10,5 Prozent). Die AfD käme auf 18 Prozent (-2 im Vergleich zu Januar; Landtagswahl 2021: 9,7 Prozent). Die Partei Die Linke käme auf 5,5 Prozent (-1,5 im Vergleich zu Januar; Landtagswahl 2021: 3,6 Prozent). Alle anderen Parteien kämen zusammen auf 8,5 Prozent (+0,5). Das hat die repräsentative ARD-Vorwahlumfrage ergeben, für die das Meinungsforschungsinstitut infratest dimap von Montag bis Mittwoch dieser Woche 1.530 Wahlberechtigte in Baden-Württemberg befragt hat.

Bei dieser Umfrage handelt es sich ausdrücklich um keine Prognose, sondern um die politische Stimmung in der laufenden Woche. Die Sonntagsfrage misst aktuelle Wahlneigungen und nicht tatsächliches Wahlverhalten. Sie ermittelt einen Zwischenstand im Meinungsbildungsprozess der Wahlbevölkerung, der erst am Wahlsonntag abgeschlossen ist. Rückschlüsse auf den Wahlausgang sind damit nur bedingt möglich. Viele Wähler legen sich kurzfristig vor einer Wahl fest. Eine große Bedeutung hat zudem die letzte Phase des Wahlkampfs mit der gezielten Ansprache von unentschlossenen und taktischen Wählern. Für zwei Drittel aller Wahlberechtigten (68 Prozent) steht die Wahlentscheidung fest. Jeder siebte Wahlberechtigte (14 Prozent) in Baden-Württemberg gibt an, dass sich seine Parteipräferenz bis zum Wahltag noch ändern könnte. Jeder Sechste (18 Prozent) tendiert zur Nichtwahl bzw. lässt bislang keine Neigung zu einer Partei erkennen.

Die derzeitige Landesregierung wird mehrheitlich positiv bewertet. 52 Prozent (+4 zu Januar) sind mit deren Arbeit sehr zufrieden bzw. zufrieden, 45 Prozent sind weniger bzw. gar nicht zufrieden.

Bei der Zufriedenheit mit der politischen Arbeit sticht der amtierende Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen hervor: Eine Mehrheit von 59 Prozent ist mit seiner Arbeit aktuell zufrieden oder sehr zufrieden (-2 im Vgl. zu Oktober 2025). Mit der Arbeit des Spitzenkandidaten der Grünen, Cem Özdemir, sind aktuell 49 Prozent sehr zufrieden oder zufrieden (+2 im Vgl. zu Januar), 40 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden. Mit der Arbeit von CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel sind 23 Prozent sehr zufrieden oder zufrieden (+4), 27 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden; 50 Prozent kennen ihn nicht oder trauen sich keine Bewertung zu. Mit der Arbeit des AfD-Spitzenkandidaten Markus Frohnmaier sind 14 Prozent sehr zufrieden oder zufrieden (+4), 33 Prozent zeigen sich weniger oder gar nicht zufrieden, 53 Prozent trauen sich kein Urteil zu. Der SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch kann 17 Prozent (+4) von seiner Arbeit überzeugen, 29 Prozent zeigen sich kritisch; 54 Prozent können seine Arbeit nicht bewerten. Bei dem FDP-Spitzenkandidaten Hans-Ulrich Rülke äußern 13 Prozent Zufriedenheit mit dessen Arbeit, 31 Prozent zeigen sich unzufrieden und 56 Prozent trauen sich kein Urteil zu.

Bei der Führung der künftigen Landesregierung wünschen sich aktuell 36 Prozent (-4 im Vgl. zu Januar) eine CDU-geführte Landesregierung, 34 Prozent (+2) sprechen sich für einen von den Grünen geführte Regierung aus und unverändert 19 Prozent wollen eine von der AfD geführte Landesregierung. 11 Prozent können oder wollen sich in dieser Frage nicht festlegen.

Wenn die Befragten bei der Führung der künftigen Landesregierung zwischen CDU und Grünen entscheiden sollen, wünschen sich 48 Prozent eine CDU-geführte und 34 Prozent eine Grünen-geführte Regierung.18 Prozent können oder wollen sich bei der Frage nicht festlegen.

Wenn man den Ministerpräsidenten des Landes direkt wählen könnte, läge der Kandidat der Grünen vor der Konkurrenz. 42 Prozent (+3 zu Januar) würden sich für Cem Özdemir entscheiden. Für den CDU-Kandidaten Manuel Hagel sprechen sich 21 Prozent aus (+2) und für den AfD-Kandidaten Markus Frohnmaier 11 Prozent (+2). Gut jeder Vierte (26 Prozent) antwortet mit „weiß nicht“ oder macht keine Angabe.

Wenn die Befragten bei einer Direktwahl des Regierungschefs in dem Bundesland zwischen den beiden Kandidaten von Grünen und CDU entscheiden sollen, sprechen sich 43 Prozent für Cem Özdemir aus, 28 Prozent für Manuel Hagel. 29 Prozent antworten mit „weiß nicht“ oder machen keine Angabe.

Befragungsdaten

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Baden-Württemberg

Fallzahl: 1.530 Befragte

Erhebungszeitraum: 23.02.2026 bis 25.02.2026

Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung

Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Fragen im Wortlaut:

Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag in Baden-Württemberg Landtagswahl wäre?

Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Landesregierung in Baden-Württemberg?

Jetzt geht es darum, wie zufrieden Sie mit einigen Politikerinnen und Politikern sind. Sind Sie mit der politischen Arbeit von …?

Winfried Kretschmann

Cem Özdemir

Manuel Hagel

Andreas Stoch

Markus Frohnmaier

Hans-Ulrich Rülke

Wenn man den Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg direkt wählen könnte, für wen würden Sie sich entscheiden? Für Cem Özdemir oder für Manuel Hagel oder für Markus Frohnmaier?

Und wenn Sie sich zwischen Cem Özdemir und Manuel Hagel entscheiden müssten? Für wen würden Sie dann stimmen?

Wenn es nach Ihnen ginge: Welche Partei sollte die nächste Landesregierung in Baden-Württemberg führen?

Und wenn Sie sich zwischen Grünen und der CDU entscheiden müssten? Wer sollte dann die nächste Landesregierung führen?

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell