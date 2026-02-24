PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 25. Februar 2026, 22:50 Uhr im Ersten

  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

"maischberger" mit diesen Themen und u.a. diesen Gästen:

Die Gäste:
Sandra Navidi (Autorin und USA-Expertin)
Iris Berben (Schauspielerin)
Theo Koll (Journalist und Moderator)
Anna Lehmann (taz)
Marc Felix Serrao (Die Welt)

Trumps Rede zur Lage der Nation - wohin steuern die USA?
Im Gespräch: die Autorin und USA-Expertin Sandra Navidi.

Vier Jahre Krieg - wie ist die Situation in der Ukraine?
Die Gäste werden kurzfristig bekanntgegeben.

Mehr als 60 Jahre auf der Leinwand und mit neuem Film im Kino
Im Studio: die Schauspielerin Iris Berben.

Es kommentieren: der langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll, die taz-Journalistin Anna Lehmann und der Welt-Journalist Marc Felix Serrao.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

