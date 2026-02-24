ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 25. Februar 2026, 22:50 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

"maischberger" mit diesen Themen und u.a. diesen Gästen: Die Gäste: Sandra Navidi (Autorin und USA-Expertin) Iris Berben (Schauspielerin) Theo Koll (Journalist und Moderator) Anna Lehmann (taz) Marc Felix Serrao (Die Welt) Trumps Rede zur Lage der Nation - wohin steuern die USA? Im Gespräch: die Autorin und USA-Expertin Sandra Navidi. Vier Jahre Krieg - wie ist die Situation in der Ukraine? Die Gäste werden kurzfristig bekanntgegeben. Mehr als 60 Jahre auf der Leinwand und mit neuem Film im Kino Im Studio: die Schauspielerin Iris Berben. Es kommentieren: der langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll, die taz-Journalistin Anna Lehmann und der Welt-Journalist Marc Felix Serrao. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell