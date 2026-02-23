PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 24. Februar 2026, 22:50 Uhr im Ersten

  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen:

Die Gäste:
Annalena Baerbock (B'90/Die Grünen, Präsidentin der UN-Generalversammlung)
Thorsten Frei (CDU, Kanzleramtsminister)
Ines Schwerdtner (Die Linke, Parteivorsitzende)
Oliver Kalkofe (Comedian und Autor)
Stephan Stuchlik (ARD-Hauptstadtstudio)
Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung)

Internationale Ordnung und Rolle der Vereinten Nationen 
Im Studio: die Präsidentin der UN-Generalversammlung und ehemalige Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (B´90/Die Grünen).

Sozialreformen und deutsche Aufrüstung 
Im Gespräch: Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) und die Parteivorsitzende Ines Schwerdtner (Die Linke).

Es kommentieren: der Comedian und Autor Oliver Kalkofe, der ARD-Hauptstadtkorrespondent Stephan Stuchlik und die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung, Susanne Gaschke.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

