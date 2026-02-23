ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 24. Februar 2026, 22:50 Uhr im Ersten

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen: Die Gäste: Annalena Baerbock (B'90/Die Grünen, Präsidentin der UN-Generalversammlung) Thorsten Frei (CDU, Kanzleramtsminister) Ines Schwerdtner (Die Linke, Parteivorsitzende) Oliver Kalkofe (Comedian und Autor) Stephan Stuchlik (ARD-Hauptstadtstudio) Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung) Internationale Ordnung und Rolle der Vereinten Nationen Im Studio: die Präsidentin der UN-Generalversammlung und ehemalige Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (B´90/Die Grünen). Sozialreformen und deutsche Aufrüstung Im Gespräch: Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) und die Parteivorsitzende Ines Schwerdtner (Die Linke). Es kommentieren: der Comedian und Autor Oliver Kalkofe, der ARD-Hauptstadtkorrespondent Stephan Stuchlik und die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung, Susanne Gaschke. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

