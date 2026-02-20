"hart aber fair"
am Montag, 23. Februar 2026, 21:15 Uhr, live aus Köln
München (ots)
Moderation: Louis Klamroth
Das Thema:
Zuckersteuer und Abnehmspritze - wird unser Leben so gesünder?
direkt nach der Eckart-von-Hirschhausen-Doku im Ersten
Die Gäste:
Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter und früherer Bundesgesundheitsminister)
Nicole Büttner (FDP, Generalsekretärin)
Mirco Wolf Wiegert (Gründer und Geschäftsführer von Fritz-Kola)
Ana Maria Salomon (Erzieherin, nutzt seit knapp einem Jahr eine Abnehmspritze)
Luise Molling (Verbraucherschutzorganisation Foodwatch)
Eckart von Hirschhausen (Arzt und Fernsehmoderator, präsentiert die ARD-Doku "Hirschhausen und der Zucker")
Wer kennt das nicht? Auf Zucker zu verzichten, ist ganz schön schwer. Aber Zucker ist ungesund - wenn man zu viel davon zu sich nimmt. Und wir essen und trinken im Schnitt deutlich mehr Zucker als empfohlen. Ist deswegen eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke sinnvoll, um Cola & Co. teurer zu machen? Eine mögliche Folge von zu viel Zucker: Übergewicht. Ein Mittel dagegen: Abnehmspritzen. Sollten die Kosten dafür von den Krankenkassen übernommen werden?
