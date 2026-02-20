ARD Das Erste

"hart aber fair"

am Montag, 23. Februar 2026, 21:15 Uhr, live aus Köln

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema:

Zuckersteuer und Abnehmspritze - wird unser Leben so gesünder?

direkt nach der Eckart-von-Hirschhausen-Doku im Ersten

Die Gäste:

Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter und früherer Bundesgesundheitsminister)

Nicole Büttner (FDP, Generalsekretärin)

Mirco Wolf Wiegert (Gründer und Geschäftsführer von Fritz-Kola)

Ana Maria Salomon (Erzieherin, nutzt seit knapp einem Jahr eine Abnehmspritze)

Luise Molling (Verbraucherschutzorganisation Foodwatch)

Eckart von Hirschhausen (Arzt und Fernsehmoderator, präsentiert die ARD-Doku "Hirschhausen und der Zucker")

Wer kennt das nicht? Auf Zucker zu verzichten, ist ganz schön schwer. Aber Zucker ist ungesund - wenn man zu viel davon zu sich nimmt. Und wir essen und trinken im Schnitt deutlich mehr Zucker als empfohlen. Ist deswegen eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke sinnvoll, um Cola & Co. teurer zu machen? Eine mögliche Folge von zu viel Zucker: Übergewicht. Ein Mittel dagegen: Abnehmspritzen. Sollten die Kosten dafür von den Krankenkassen übernommen werden?

