"maischberger" am Mittwoch, 18. Februar 2026, 22:50 Uhr im Ersten

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen: Die Gäste: Hillary Clinton (ehemalige US-Außenministerin) Joachim Gauck (Bundespräsident a.D.) Melanie Amann (Journalistin) Robin Alexander (Journalist) Aurel Mertz (Moderator) US-Außenpolitik unter Donald Trump und der Fall Jeffrey Epstein Im Gespräch: die frühere US-Außenministerin und ehemalige Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Hillary Clinton. Europas Rolle in der Welt und Deutschland im Superwahljahr Im Studio: Altbundespräsident Joachim Gauck. Es kommentieren: die Chefredakteurin Digital der Funke Mediengruppe, Melanie Amann, der Journalist und WELT-Kolumnist Robin Alexander sowie der Comedian und Moderator Aurel Mertz. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

