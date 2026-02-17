PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 18. Februar 2026, 22:50 Uhr im Ersten

  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen:

Die Gäste:
Hillary Clinton (ehemalige US-Außenministerin)
Joachim Gauck (Bundespräsident a.D.)
Melanie Amann (Journalistin)
Robin Alexander (Journalist)
Aurel Mertz (Moderator)

US-Außenpolitik unter Donald Trump und der Fall Jeffrey Epstein 
Im Gespräch: die frühere US-Außenministerin und ehemalige Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Hillary Clinton.

Europas Rolle in der Welt und Deutschland im Superwahljahr 
Im Studio: Altbundespräsident Joachim Gauck.

Es kommentieren: die Chefredakteurin Digital der Funke Mediengruppe, Melanie Amann, der Journalist und WELT-Kolumnist Robin Alexander sowie der Comedian und Moderator Aurel Mertz.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

