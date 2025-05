dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

dpa stärkt Angebot für Daten und Visualisierungen - Verschmelzung von dpa-infografik und dpa-infocom

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hamburg (ots)

Deutschlands größte Nachrichtenagentur dpa führt ihre Angebote für Datenprodukte und Grafik näher zusammen: Ab 1. Juli 2025 werden beide Bereiche in der dpa-infocom GmbH gebündelt. Die dpa-infografik GmbH wird dafür mit der dpa-infocom verschmolzen. Mit diesem Schritt nimmt die dpa den wachsenden und sich schnell wandelnden Markt für verlässliche, datenbasierte und visuelle Inhalte verstärkt in den Fokus.

Die dpa-infografik erstellt Infografiken, Karten und Schaubilder für Medienhäuser, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Verbände. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der dpa-infografik werden unter dem Dach der dpa-infocom die Produkte und Dienstleistungen fortführen. Die Geschäftsführung der dpa-infocom bleibt bei Jirka Albig und Teresa Dapp.

"Wir sehen einen wachsenden Bedarf an vertrauenswürdigen, verifizierten Daten und Grafiken, auch als Gegenpol zu den Mengen an irreführenden Inhalten im Web und in den sozialen Medien", sagt Teresa Dapp, Geschäftsführerin der dpa-infocom. Jirka Albig, ebenfalls Geschäftsführer, ergänzt: "Mit der Zusammenlegung unserer Kompetenzen wie Recherche, Einordnung, technischer Auslieferung und grafischer Aufbereitung sowie einer starken Marke im Rücken haben wir eine bessere Chance, diesen Bedarf zu decken."

Ira Kugel, bislang Geschäftsführerin der dpa-infografik, wird der dpa-infocom weiterhin mit ihrem Grafikfachwissen zur Verfügung stehen. Gleichzeitig übernimmt sie eine neue Funktion im dpa-Konzern: Sie wird Geschäftsführerin der Rufa Rundfunk-Agenturdienste GmbH, der 100-prozentigen dpa-Tochter, die für die Produktion der Audio- und Videodienste verantwortlich ist. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Rufa einen wichtigen Bereich der dpa weiterzuentwickeln, der immer mehr an Bedeutung gewinnt", sagt Ira Kugel. Sie tritt damit die Nachfolge von Silke Brüggemeier an, die sich auf ihre Aufgaben als stellvertretende dpa-Chefredakteurin und Chefin Visuelles konzentrieren wird.

dpa-Chefredakteur Sven Gösmann: "Visuelle Inhalte werden für unsere Redaktion immer wichtiger. Dies spiegelt sich auch in unserer Video-first-Strategie wider. Silke Brüggemeier wird in ihrer Rolle als stellvertretende Chefredakteurin die Steuerung der Foto- und Videoproduktion künftig noch stärker prägen und mehr in den Mittelpunkt der redaktionellen Arbeit stellen. Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass wir mit Ira Kugel eine erfahrene Kollegin gewinnen, die die Rufa weiter mit Innovationskraft in die Zukunft führen wird."

Zu den Personen:

Jirka Albig ist seit Juli 2022 Geschäftsführer der dpa-infocom GmbH. Der studierte Wirtschaftsinformatiker begann seine Laufbahn bei der dpa 1997 als Volontär und war später in verschiedenen Vertriebs- und Produktmanagementpositionen tätig.

Teresa Dapp ist seit Juli 2024 Geschäftsführerin der dpa-infocom GmbH. Zuvor war sie als Reporterin und Auslandskorrespondentin in London sowie als Korrespondentin in Berlin tätig, bevor sie 2021 in der dpa-infocom die Leitung der dpa-Faktencheck-Redaktion übernahm.

Ira Kugel kam 2005 zur dpa. Seit 2016 ist sie in Führungspositionen tätig, u.a. als Redaktionsleiterin der Kindernachrichten und der Infografik. Seit 2022 führt sie die Geschäfte der dpa-infografik GmbH.

Silke Brüggemeier ist seit 2021 stellvertretende Chefredakteurin der dpa und Chefin Visuelles. Brüggemeier volontierte bei der dpa. Anschließend war sie als Fotoredakteurin bei Bunte und InStyle, bevor sie zu BILD wechselte, wo sie ab 2008 als Fotochefin tätig war.

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit an etwa 140 Standorten. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).

Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser Projekte ist auf unserer Website zu finden.

Original-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell