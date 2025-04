dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Klaus-Peter Frahm kehrt als Produktmanager zurück zur dpa

Hamburg (ots)

Die Deutsche Presse-Agentur begrüßt Klaus-Peter Frahm (58) zurück im Unternehmen. In seiner neuen Rolle gestaltet er als verantwortlicher "Produktmanager Business und Governance" ab sofort die Weiterentwicklung digitaler Informationsangebote für Kommunikationsprofis und Entscheider in Unternehmen und Institutionen. Er berichtet in enger Abstimmung mit Vertrieb, Marketing und IT an CPO Caren Siebold.

"Wir freuen uns sehr, Klaus-Peter Frahm wieder bei uns an Bord zu haben", sagt Peter Kropsch, Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung. "Mit seiner langjährigen Erfahrung, seinem Gespür für Nutzerbedürfnisse und seinem strategischen Blick wird er eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung unserer Produkte für die Zielgruppe Business und Governance spielen."

Frahm bringt über 25 Jahre Erfahrung in der digitalen Produkt- und Strategieentwicklung mit. Bereits von 2000 bis 2020 war er in unterschiedlichen Führungspositionen innerhalb der dpa-Gruppe tätig - zuletzt als Leiter Innovationsmanagement bei der dpa und davor unter anderem als CTO und Leiter Produktmanagement bei der Tochtergesellschaft news aktuell.

Nach mehreren Jahren als selbstständiger Berater, Trainer und Coach für agile Produktentwicklung, Strategiearbeit und Innovationsprozesse kehrt Klaus-Peter Frahm zurück in eine operative Produktverantwortung: "So erfüllend es ist, Teams zu coachen und Organisationen zu beraten - ich habe das unmittelbare Gestalten eines Produkts vermisst. Die Nähe zu Kunden, die enge Zusammenarbeit mit Softwareentwicklung, Design und Vertrieb, das Ringen um gute Entscheidungen - das hat nochmal eine ganze andere Kraft", so Frahm.

In den letzten Jahren begleitete er unter anderem Transformationsprozesse bei Medienunternehmen, entwickelte agile Produktstrategien und leitete Workshops zur Produktinnovation. Als Mitentwickler des visuell-strategischen Frameworks Product Field ist er zudem ein gefragter Sparringspartner für Produktorganisationen im Wandel.

