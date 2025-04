dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

dpa startet Redaktionshub in Katar und weitet Berichterstattung aus der Golfregion aus

Bild-Infos

Download

Doha/Hamburg (ots)

Die Deutsche Presse-Agentur baut ihr weltweites Korrespondentennetz aus und eröffnet ein neues Büro in Doha. Damit stärkt Deutschlands größte Nachrichtenagentur den Fokus auf eine Region, deren wirtschaftliche und politische Bedeutung zuletzt stetig zugenommen hat. Die dpa versorgt die Medien im Nahen Osten und der Welt mit verlässlichen und überprüften Informationen auf arabisch. Der neue Standort befindet sich in der Media City Qatar zusammen mit anderen internationalen Medienmarken.

"Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, die redaktionelle Präsenz der dpa in der Golfregion auszubauen", sagt Peter Kropsch, Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung. "Die dpa berichtet seit Jahrzehnten erfolgreich in arabischer Sprache. Sie verfügt über starke Wurzeln und Korrespondentenbüros in vielen arabischen Ländern. Wie ausgeprägt unser Engagement in der Region ist, zeigt der im vergangenen Jahr gemeinsam mit der AP gestartete Arabische Dienst."

"Der Nahe und Mittlere Osten sind eminent wichtige Schauplätze der Weltpolitik. Deshalb stärken wir als dpa hier unsere unabhängige und kritisch-konstruktive Berichterstattung mit unserem neuen Redaktionshub in Doha", sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. Der Redaktionsstandort wird vom in Kairo beheimateten Arabischen Dienst der dpa gesteuert. Mokhtar Gmati, Managing Editor des Arabischen Dienstes, unterstreicht: "Von Katar aus verbreitern wir mit gleich vier Korrespondenten die Berichterstattung aus und für die Golf-Region. Wir investieren damit weiter in unseren Arabischen Dienst - wie zuletzt mit der Kooperation mit der Associated Press im Global Arabic News Wire."

"Indem wir die dpa in unserem Ökosystem von über 200 lizenzierten Partnern willkommen heißen, bekräftigen wir unser Engagement für arabische Inhalte und die Förderung der regionalen Berichterstattung", sagte Jassim Mohamed Al Khori, CEO von Media City Qatar, am Rande der Vertragsunterzeichnung in Doha. "Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, die Zukunft der Medien mitzugestalten, Innovationen voranzutreiben und die vielfältigen Geschichten aus unserer Region einem globalen Publikum zugänglich zu machen."

Die dpa berichtet seit den sechziger Jahren in arabischer Sprache. Zum Korrespondenten-Netz der dpa gehören neben Ägypten auch Standorte in Israel, Libanon, den palästinensischen Autonomiegebieten, Iran, Irak, Syrien, Saudi-Arabien, Afghanistan, Jemen und Katar.

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit an etwa 140 Standorten. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).

Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser Projekte ist auf unserer Website zu finden.

Original-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell