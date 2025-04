dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Digitale Recherche, Verification, KI-Tools: dpa setzt Trainingsprogramm für Redaktionen fort

Berlin (ots)

Im Zeitalter von Social Media und Künstlicher Intelligenz hat Journalismus die Aufgabe, Vertrauen in faktenbasierte Informationen zu bewahren und den gesellschaftlichen Diskurs zu schützen. Falschinformationen erreichen als Sharepic, virales Video oder Blogpost ihr Publikum. Um das Vertrauen der Menschen zu behalten oder zurückzugewinnen, müssen Journalistinnen und Journalisten diese Inhalte sicher erkennen und einordnen können. Das kostenlos Trainingsprogramm, das die dpa mit Unterstützung der Google News Initiative anbietet, vermittelt Redaktionen die dafür notwendigen Kenntnisse.

"Neben klassischen Methoden der Verifikation wie Plausibilitäts-Checks, Geolocation und Chronolocation geht es in den Trainings auch um das Entlarven von KI-generierten Inhalten und den verantwortungsvollen Umgang mit KI-Tools", sagt Teresa Dapp, die bei dpa das Faktencheck-Team leitet. "Fortschritte der KI stellen den Journalismus vor Herausforderungen, bieten aber auch enorme Chancen für neue Recherchewege und für den redaktionellen Alltag, die wir in den Trainings beleuchten." Trainer und Leiter Verifikation Stefan Voß sagt: "Echte Explosion oder KI-generiert? Echtes Bild des Attentäters oder Jahre alt? Echte Story oder Desinformationskampagne? Das neue Trainingsprogramm macht Redaktionen fit für die Herausforderungen einer Zeit, in der es für Menschen zunehmend schwieriger wird, zwischen Fakten und Fakes zu unterscheiden."

Die Trainings werden als zweitägiger Grundlagenkurs oder als kompakter Deep-Dive angeboten. Bereits mehr als 3.000 Journalistinnen und Journalisten haben seit 2021 an den kostenlosen dpa-Trainingsprogrammen teilgenommen.

Anmeldungen und weitere Infos unter: www.dpa.com/de/faktencheck25

(Ausschließlich Journalistinnen und Journalisten sind bei den Trainings zugelassen. Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht.)

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit an etwa 140 Standorten. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).

Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser Projekte ist auf unserer Website zu finden.

