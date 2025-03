dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

dpa-Fotograf Michael Kappeler erhält Preis der Bundespressekonferenz 2025

Berlin (ots)

Zum ersten Mal erhält mit Michael Kappeler ein Bildberichterstatter den Preis der Bundespressekonferenz. Der dpa-Cheffotograf und Bundespolitischer Fotokoordinator wird für seine langjährige Arbeit und seine herausragenden Bilder ausgezeichnet, die "Eingang in das kollektive Gedächtnis Deutschlands gefunden haben", so der Veranstalter. Der Preis wird am 4. April in Berlin im Rahmen des Bundespresseballs vergeben.

"Michael Kappeler gehört seit vielen Jahren zu den profiliertesten Fotografen des Politikbetriebes", sagt die stellvertretende dpa-Chefredakteurin und Chefin Visuelles Silke Brüggemeier. "Ob im Regierungsviertel oder mit Spitzenpolitikerinnen und -politikern auf Dienstreisen: Michael Kappeler ist ganz nahe dran an den Mächtigen unserer Zeit - immer mit kritischer journalistischer Distanz. Michael Kappeler hat ein außergewöhnliches Gespür für besondere Situationen und Blickwinkel. Wir alle bei dpa gratulieren ihm von Herzen zu dieser herausragenden Auszeichnung."

"Meine Kolleginnen und Kollegen bei dpa sind mit Leidenschaft als Augenzeugen vor Ort", sagt Preisträger Michael Kappeler. "Mit unseren Bildern halten wir ungeschminkte Augenblicke der Realität vor Ort fest. Gerade in Zeiten von KI-generierten Bildern ist klassische journalistische Fotografie ein unschätzbarer Wert für die Mediennutzer weltweit."

Michael Kappeler (54) ist seit 2011 Cheffotograf der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor arbeitete er als Fotoreporter bei ddp (später dapd) und Reuters. Seine journalistische Ausbildung hat er 1992 mit einem Volontariat bei der Augsburger Allgemeinen begonnen.

Der Vorsitzende der Bundespressekonferenz Mathis Feldhoff sagt: "Dieser Preis geht an den Menschen und Fotografen Michael Kappeler, ohne dessen Fotos die politische Berichterstattung um einiges ärmer wäre. Er geht aber auch stellvertretend an alle freien und festangestellten Fotografinnen und Fotografen in der BPK, die seit 1978 gleichberechtigte Mitglieder im Verein der Hauptstadtpresse sind."

