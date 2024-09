WDR Westdeutscher Rundfunk

Unser Leben mit KI – wie uns künstliche Intelligenz täuscht

WDR Fernsehen, Mittwoch, 25. September 2024, 22.15-22.45 Uhr

Der Papst in weißer Daunenjacke, die Stimme eines Verwandten, der um Geld bittet, ein Bild von mir als Action-Held. Dinge, die es so nie wirklich gegeben hat, erstellt von künstlicher Intelligenz. Was ist real? Was ist fake? Durch KI verschwinden die Grenzen zwischen Wahrheit und Simulation. Das bietet ungeheuren Spielraum, aber auch große Gefahren.

Was kann KI wirklich schon? Wie echt wirkt die nachgebildete Realität? Welche Möglichkeiten bietet das? Aber auch: Wie sehr vereinfacht sich Betrug durch KI? Beeinflusst sie Wahlen? Diesen Fragen geht der WDR in der vierten Folge der Reihe „Unser Leben mit KI“ nach. Am 25. September führt Catherine Vogel ab 22.15 Uhr durch die 30-minütige Sendung „Wie uns künstliche Intelligenz täuscht".

Wie Hochstapler und Betrüger KI für sich nutzen

Die Sendung zeigt, wie sehr künstliche Intelligenz inzwischen von Hochstaplern und Betrügern genutzt wird. Warum vor allem Prominente, wie zum Beispiel der bekannte Mediziner Dietrich Grönemeyer, Ziel sind. Und wie Ermittler gegen KI-Kriminelle vorgehen. Zum Teil auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.

Außerdem wird einer Familienmutter von ihren Söhnen mit Hilfe von KI Tattoos eine komplett andere Frisur und eine vorher nie gesprochene Muttersprache verpasst. Im Studio werden Zuschauerfragen beantwortet, zum Beispiel, mit welchen Mitteln wir im Alltag KI-Täuschung aufdecken können.

Zur Reihe: Mit dem Start von ChatGPT ist künstliche Intelligenz schlagartig in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Das Potenzial der Technologie geht weit über Texterzeugung und Übersetzungen hinaus. KI ist im Alltag vieler Menschen angekommen, hilft bei Hausaufgaben oder der Bearbeitung von Urlaubsbildern, bei der Autokorrektur von Texten oder im smarten Kühlschrank.

Seit Dezember 2023 bringt der WDR mit fünf Thementagen in Radio, Fernsehen und auf WDR.de in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Ansager und Schnipselmann das Thema KI einem breiten Publikum nahe – informativ, verständlich, unterhaltsam. Das Motto: „Unser Leben mit KI". Auch in den Radio-Wellen des WDR wird es am 25. September immer wieder um das Thema Täuschung durch KI gehen.

