WDR Westdeutscher Rundfunk

Zwischen Liebe und Zerstörung: WDR dreht neue Serie „Verlangen“

Köln

Aktuell finden in Belgien die Dreharbeiten zur Serie „Verlangen“ statt. Insgesamt entstehen zunächst sechs Folgen unter der Regie von Bettina Oberli nach den Drehbüchern von Silke Eggert und Sebastian Ladwig. Das spannende, erotische Psychodrama setzt sich mit dem Thema Sexsucht und Co-Abhängigkeit sowie ihren tiefgreifenden Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen auseinander: eindringlich, schonungslos – und als erste deutsche Serie überhaupt.

Erzählt wird die Geschichte von Marie (Svenja Jung) und Luis (Noah Saavedra). Die beiden lernen sich auf einer Kostümparty kennen und verfallen einander sofort. Was als Traum von der großen Liebe beginnt, entspinnt sich immer mehr zum Albtraum. Denn: Luis ist süchtig nach Sex. Und Marie süchtig nach Luis.

„Verlangen“ offenbart seinen Zuschauern eine Welt, die meist im Verborgenen bleibt – und in der Realität und Fantasie, Liebe und Verzweiflung schmerzhaft miteinander verschmelzen. Im Mittelpunkt: Eine sensible und zugleich komplexe Serienheldin, die als Co-Abhängige in einen Teufelskreis gerät – genau wie der Süchtige selbst. Und die sich mit fortschreitender Geschichte gezwungen sieht, sich ihren eigenen Dämonen zu stellen, um zukünftig ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.

Neben Svenja Jung und Noah Saavedra in den beiden Hauptrollen sind in durchgehenden Nebenrollen zu sehen: Aurel Mertz, Malaya Stern Takeda, Hanna Hilsdorf, Juliane Köhler, Karl Markovics, Marco Gianni, Jonathan Berlin, Martin Vischer und Jochen Schropp. Chryssanthi Kavazi tritt in einer Gastrolle auf.

Produziert wird „Verlangen“ von Fandango Film TV GmbH (Produzenten: Geronimo Beckers, Julia Röskau und Jürgen Schuster) im Auftrag des WDR (Redaktion: Caren Toennissen). Die Kamera führt Julian Krubasik.

Gedreht werden die Folgen á 45 Minuten noch bis Oktober in Belgien und Köln. Die Serie wird voraussichtlich 2025 in der ARD Mediathek zu sehen sein.

