Hommage an Shane MacGowan: ARTE zeigt Doku "Mein Leben mit den Pogues - Die wilde Karriere des Shane MacGowan" in der ARTE-Mediathek arte.tv und im TV

Shane MacGowan, Frontmann der legendären irisch-britischen Band The Pogues, starb am 30. November 2023 im Alter von 65 Jahren. Er war ein durchgeknallter Unruhestifter mit irischen Wurzeln, der nach London zog, um in den Underground-Clubs und Pubs die dort gerade entstehende Punkbewegung mit irischem Folk aufzumischen. ARTE ändert sein Programm und zeigt am 1. Dezember 2023 um 21.45 Uhr den Dokumentarfilm "Mein Leben mit den Pogues - Die wilde Karriere des Shane MacGowan", der auch in der ARTE-Mediathek arte.tv zur Verfügung steht.

"I was always at the right place at the right time." Aus der Nische des Punk heraus schaffte es Shane, seinen Landsleuten in der aufgeheizten Stimmung des Nordirland-Konflikts eine weithin hörbare Stimme zu geben, mit einer Wucht und Hemmungslosigkeit, die sie bis dahin nie hatten. Und wie nebenbei schuf er mit "Fairytale Of New York" im Stil einer irischen Folk-Ballade eines der meistgehörten Weihnachtslieder der Briten im 21. Jahrhundert.

Der Regisseur und Wegbegleiter des Punk, Julien Temple, hat Shane mit seinem Dokumentarfilm ein Denkmal gesetzt: ein Feuerwerk aus intimen Aufnahmen der britischen Punk-Kultur u.a. aus Temples eigenen Archiven. Temple beschwört in seinem Film Aufstieg und Niedergang eines rotzigen Genies, der sich selbst mit seinen Exzessen aus der eigenen Band katapultierte und bis in den Rollstuhl brachte.

"Mein Leben mit den Pogues - Die wilde Karriere des Shane MacGowan"

Dokumentarfilm von Julien Temple

ARD, Neue Visionen/Dean Medias Distribution

Großbritannien/Irland/USA 2020, 124 Min.

Ab dem 1. Dezember 2023 online in der ARTE-Mediathek arte.tv

Am Freitag, den 1. Dezember 2023, um 21.45 Uhr im TV

