Schlaf schön!

Wege zur erholsamen Nachtruhe

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Wer schläft, sündigt nicht, sagt schon der Volksmund. Ausreichend Schlaf ist außerdem wichtig für unsere Gesundheit und nicht zuletzt ist es einfach schön, abends im Bett die Augen zu schließen und eine erholsame Nachtruhe zu genießen. Was wir tun können, wenn es mit dem Schlafen nicht so gut klappt, weiß Petra Terdenge:

Sprecherin: Haben wir nur ein oder zwei Nächte Schlaf-Schwierigkeiten oder ist es ein Dauerproblem? Diese Frage sollten wir uns zuerst stellen, sagt Dr. Laura Weisenburger von der Apotheken Umschau:

O-Ton Dr. Laura Weisenburger 13 sec.

"Wenn man eine Woche lang feststellt: 'es wird schwer', kann man solche Sachen tun wie regelmäßige Zubettgehzeiten, regelmäßige Aufstehzeiten, regelmäßig Sport - das hilft da schon."

Sprecherin: "Schlafhygiene" nennen Experten solche Maßnahmen, die uns zu einer besseren Nachtruhe verhelfen. Auch die folgenden Tipps gehören dazu:

O-Ton Dr. Laura Weisenburger 17 sec.

"Dass man sich ein Einschlafritual etabliert. Zum Beispiel abends noch einmal schön warm duschen, ein Buch lesen oder derartiges, etwas, was immer wieder kommt und natürlich darauf achten, abends nicht zu schwer zu essen, auch das kann den Kreislauf nochmal anregen."

Sprecherin: Viele Menschen greifen bei Schlafstörungen zu Schlafmitteln. Doch hier ist Vorsicht angebracht:

O-Ton Dr. Laura Weisenburger 25 sec.

"Wenn ich so etwas nehme wie pflanzliche Schlafmittel - Baldrian, Lavendel - dann muss ich damit rechnen, dass die vielleicht auch keine so durchschlagende Wirkung haben. Alles andere, was kräftiger ist, ist meistens auch verschreibungspflichtig. Da brauche ich dringend eine ärztliche Begleitung, denn die können Nebenwirkungen haben, ich muss darauf achten, wie lange ich sie nehme, die dürfen nicht ewig genommen werden und können teilweise sogar eine Abhängigkeit erzeugen."

Abmoderation: Wer abends Probleme mit dem Einschlafen hat, sollte den Mittagsschlaf besser weglassen, schreibt die Apotheken Umschau. Powernaps von bis zu einer halben Stunde sind aber erlaubt.

