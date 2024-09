Jetzt anmelden! Der ARD Jugendmedientag / am 13. November 2024

WDR Westdeutscher Rundfunk

am 13. November 2024

Nachrichten schreiben für die 1LIVE Infos, Fakten checken mit der WDR Bildverifikation und selber mal im WDR STUDIO ZWEI eine Radio- und Fernsehsendung moderieren: Am 13. November können sich Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse beim ARD Jugendmedientag ausprobieren. Bundesweit und auch im WDR geben Journalistinnen und Journalisten ihr Wissen an den Nachwuchs weiter - in Workshops im Sender, vor Ort in den Schulen und digital in Livestreams. Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler mehr Medienkompetenz erwerben.

2024 ist das Jahr der Nachricht. Daher hat der ARD Jugendmedientag diesmal den Schwerpunkt „Nachrichten“. Viele Redaktionen im WDR machen mit. Der Weltspiegel erklärt in einem interaktiven Livestream, wie Korrespondent:innen in Kriegs- und Krisengebieten arbeiten und lässt die Jugendlichen ihre eigenen Fragen stellen. Im 1LIVE Haus geben Madeleine Sabel und Markus Fröhle Tipps für die perfekte Moderation. Die Möglichkeiten, Grenzen und Gefahren von KI-Systemen sowie ihre Bedeutung für menschengemachten Journalismus werden in einem Workshop in einer Schule diskutiert. Es finden u.a. Studio-Führungen und Gesprächsmöglichkeiten im Funkhaus Düsseldorf, Studio Dortmund und Köln statt. Auch die Ausbildungsberufe im WDR werden vorgestellt.

Anmeldung durch die Lehrkräfte ab sofort möglich

Ziel ist es, den Jugendlichen Einblicke in die redaktionelle Arbeit eines öffentlich-rechtlichen Senders zu geben, sie für Fake News zu sensibilisieren und für Nachrichten zu begeistern. Prominente Paten für den ARD Jugendmedientag sind Tagesthemen-Moderatorin Jessy Wellmer und Bildungsinfluencer Bob Blume. Im WDR stehen „Wissen macht Ah!“-Moderator Tarkan Bagci und „neuneinhalb“-Moderator Robert Meyer den Schüler:innen im WDR STUDIO ZWEI Rede und Antwort.

Weitere Informationen und Anmeldung durch die Lehrkräfte ab Montag, 16. September 2024 auf ard.de/jugendmedientag. Alle Angebote sind für Schulklassen kostenfrei.

