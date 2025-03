dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Christopher Höpfner übernimmt bei dpa die Leitung von Vertrieb und Marketing

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots)

Christopher Höpfner startet zum 1. April bei der Deutschen Presse-Agentur und übernimmt zum 1. Juli die Leitung von Vertrieb und Marketing. Der 52-Jährige kommt von der RTL-Gruppe, wo er zuletzt als Executive Sales Director die Vertriebsaktivitäten der Zeitschriftenprodukte von Gruner + Jahr verantwortete. Christopher Höpfner folgt auf Thorsten Matthies, der nach 37 Jahren bei Deutschlands größter Nachrichtenagentur in den Ruhestand geht.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Christopher Höpfner einen Manager mit erprobter Expertise im Mediengeschäft als Nachfolger von Thorsten Matthies für die Leitung des Bereichs Vertrieb und Marketing gewinnen konnten", sagt Peter Kropsch, Vorsitzender der dpa- Geschäftsführung. "Christopher Höpfner hat langjährige Erfahrung in der Führung von Vertriebseinheiten auf anspruchsvollen Märkten und in der Entwicklung und Digitalisierung von Geschäfts- und Erlösmodellen für Medien. Damit wird er die Agentur bei der dynamischen Transformation des Kernmarkts Zeitungsverlage, Newsportale, TV und Radio nachhaltig unterstützen. Weiterhin ist es das Ziel, neue Impulse auch in den Marktsegmenten Business und Governance sowie dem nationalen und internationalen Projektgeschäft zu entwickeln."

Geboren in Frankfurt am Main, studierte Christopher Höpfner an der TU Darmstadt Wirtschaftsingenieurwesen und startete seine berufliche Laufbahn im Jahre 2000 bei Gruner + Jahr, das mittlerweile Teil der RTL-Gruppe ist. Bis 2010 arbeitete er dort unter anderem als Abo-Werbeleiter verschiedener Titel. Anschließend übernahm er im gleichen Unternehmen die Funktion Director Distribution & Sales, in der er für alle Vertriebsaktivitäten, Vertriebsumsätze und Auflagen der Print- und Digitalprodukte in den Segmenten News (u. a. stern) und Wirtschaft verantwortlich war. Von 2018 an bis Jahresende 2024 war Christopher Höpfner als Executive Sales Director für die Vertriebsaktivitäten, Vertriebsumsätze und Auflagen sämtlicher Zeitschriften-Produkte (Print und Digital) bei Gruner +Jahr zuständig. Christopher Höpfner ist außerdem ausgebildeter systemischer Coach.

"Mit Thorsten Matthies verlässt einer meiner engsten Mitarbeiter seine Position. Thorsten hat über viele Jahre mit Engagement, Klugheit und Geschick agiert und die dpa mitgeprägt", sagt Peter Kropsch. "In Kombination mit seiner großen Erfahrung hat er immer wieder Lösungen gefunden, die zum Besten für unsere Kunden, die dpa und die Branche insgesamt waren. Für seinen hohen Einsatz und die stets vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit bedanke ich mich im Namen von Geschäftsführung und Chefredaktion ausdrücklich. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."

Der gelernte Journalist Thorsten Matthies begann seine Laufbahn bei der dpa 1988 in der Hörfunknachrichten-Redaktion. Er arbeitete anschließend als Dienstleitender Redakteur in den Landesbüros in Frankfurt/Main und Hamburg. Nach einer Station als stellvertretender Leiter des Ressorts Panorama in der dpa-Zentrale übernahm er 2003 die Leitung des Wirtschaftsressorts. Daneben baute er mit dpa-RegioData die erste Redaktion für Datamining und Computer Assisted Reporting bei dpa auf. 2008 übernahm er die Aufgabe des Leiters Vertrieb und Marketing Inland, seit 2019 verantwortet er auch das internationale Geschäft der Agentur. Er ist seit 2012 Prokurist und war von 2011 bis 2019 auch Geschäftsführer der dpa-Tochter Rufa Rundfunk-Agenturdienste GmbH in Berlin.

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 140 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).

Mehr unter www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)

Original-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell