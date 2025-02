dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Teens checken Fakten mit der dpa: Erneut junge Menschen zwischen 14 und 19 Jahren gesucht

Berlin

Jugendliche sind täglich auf Social Media unterwegs - und begegnen dort nicht nur spannenden Inhalten, sondern auch gezielt verbreiteten Falschbehauptungen. Um junge Menschen stark zu machen gegen Desinformation, geht das Teen Fact-Checking Network (TFCN) nun in die nächste Runde. Wieder werden engagierte Teenager zwischen 14 und 19 Jahren gesucht, die sich aktiv an der Aufklärung beteiligen wollen.

"Die hohe Motivation und das Engagement der Jugendlichen sind beeindruckend", sagt Teresa Dapp, Leiterin der Faktencheck-Redaktion bei dpa. "Es ist toll zu sehen, wie sie Falschinformationen aufdecken und andere junge Menschen dabei unterstützen, Fakes von Fakten zu unterscheiden."

Unterstützt vom European Media Innovation Fund (EMIF) vermittelt das seit Jahren erfolgreiche Projekt Jugendlichen die wichtigsten Werkzeuge und Techniken zur Erkennung von Falschinformationen. In praxisnahen Workshops lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Faktenchecks professionell durchzuführen. Mit Unterstützung von erfahrenen Journalistinnen und Journalisten der dpa erstellen sie eigene Faktencheck-Videos für Social Media - zu Themen, die sie selbst wählen und die ihre Altersgruppe besonders beschäftigen.

Jetzt bewerben!

Die Bewerbungsphase für die neue Runde läuft bis zum 16. März 2025. Interessierte können sich hier über die Teilnahmebedingungen und den Bewerbungsprozess informieren: https://dpaq.de/3DWYdyP

Gemeinsam mit den Partnerorganisationen Verificat (Spanien), Factcheck.bg/Teach for Bulgaria (Bulgarien), BAIT/Digitaler Kompass (Österreich), Faktabaari (Finnland) und Poligrafo (Portugal) sorgt die dpa dafür, dass die Faktenchecks der Jugendlichen nicht nur online ein Publikum finden. Die im Projekt erarbeiteten Videos werden zusätzlich von Lehrkräften genutzt, um die Medienkompetenz in Schulen zu fördern.

Das TFCN wurde 2019 von MediaWise ins Leben gerufen, einer Initiative des US-amerikanischen Poynter Institutes. Die dpa ist bereits seit einigen Jahren Teil des Netzwerks.

